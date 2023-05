Minister za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han je na današnji jnovinarski konferenci sporočil, da bo koncern Magna vrnil celotno finančno spodbudo za lakirnico v Hočah. Skupaj z obrestmi bo v državni proračun vrnil dobrih 22,1 milijona evrov.

V pogajanjih so se dogovorili, da bo Magna vrnila subvencijo v celoti, pri obrestih pa se bo upošteval vpliv epidemije covida-19 na potek investicijskega projekta in izvzelo obdobje od 1. aprila 2020 do 31. marca 2022. Magna bo izplačilo nakazala v slovenski proračun v 14 dneh od prejema poziva za vračilo, torej v tednu od 12. do 16. junija.

Han je pojanil da je Magna izpolnila določene cilje iz pogodbe o investiciji v lakirnico v Hočah, saj je izvedla načrtovano investicijo, zagnala proizvodnjo in zaposlila delavce. Ob tem so nastopile nepredvidljive okoliščine, ki so pomembno vplivale na izvajanje investicijskega projekta, kot so pandemija covid-19, rusko-ukrajinska vojna, energetska kriza in motnje v dobavni verigi ter spremenjeni pogoji delovanja avtomobilske industrije.

»Zato vračilo spodbude ni bilo nikakor samoumevno. Pomembno je, da so pogovori z Magno potekali konstruktivno in da smo dosegli dogovor,« je poudaril minister Han in dodal: »To je pomembno z dveh vidikov: prvič, slovenski proračun ni bil v ničemer oškodovan in drugič, Magna je s tem pokazala odgovorno ravnanje do slovenske države in družbe. Obenem pa to pogoj za dobro sodelovanje v prihodnje.«

Han: Pomembno je, da Magna ostaja v Sloveniji

Minister Han je izpostavil, da je glede na pomembnost slovenske avtomobilske industrije in mednarodno pozicioniranje Slovenije v tem segmentu, pomembno, da Magna ostaja v Sloveniji. »Magna je nenazadnje četrti največji proizvajalec avtomobilskih delov na svetu. Hkrati pa je nujno, da na tem območju končno zaživi proizvodnja, ki bo z novimi zaposlitvami in višjo dodano vrednostjo v dobrobit te regije in slovenskega gospodarstva,« je dejal minister.

Dodal je, da je ministrstvo z Magno v pogovorih glede njenih nadaljnjih aktivnosti. Trenutno je na Magnini lokaciji v Hočah tehnološko-razvojni center. »Lahko povemo, da si Magna intenzivno prizadeva za zagon proizvodnje v Hočah. Trenutno ne želim prejudicirati nadaljnjih korakov Magne. Vsekakor pa si želimo, da Magni uspe najti poslovno priložnosti in v tovarni v Hočah zagnati celovito proizvodnjo vozil. Na nas pa je, da jim omogočimo čim bolj ugodne pogoje,« je povedal Han.

Kot je dejal, je Magna v naložbo vložila kar 150 milijonov evrov. »Tega kot resno podjetje ne bo pozabila. Naredila bo vse, da bo investicija začela prinašati sredstva in zato je tudi šla v korekten dogovor z državo,« je še dejal minister

Ob tem je Han izpostavil, da imamo v Sloveniji uspešne primere tujih neposrednih investicij, kot so na primer Lek, Yaskawa, Lonstroff, Bosch, Hisense Gorenje, Carthago, Steklarna Rogaška. »To dokazuje, da je Slovenija odprta tako za domače kot tuje neposredne investicije, jih podpira in zagotavlja ustrezno okolje za njihovo delovanje. Za vsakega investitorja v Sloveniji si želimo, da bi posloval uspešno. Enako želimo tudi Magni,« je zaključil minister Han.

Magna je marca zaradi spremenjenih razmer na trgih ustavila proizvodnjo v hoški lakirnici. Napovedala je, da bo na lokaciji od nekaj več kot 100 ostalo 50 zaposlenih in da nameravajo tam vzpostaviti podporno-razvojno središče za svoje druge lokacije po svetu.