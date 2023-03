Organizacija Unesco je 21. marec za svetovni dan poezije razglasila leta 1999, predvsem v želji, da bi spodbudila branje, pisanje in objavljanje poezije ter ohranjanje jezikovne raznolikosti s pomočjo pesniškega ustvarjanja, današnji dan pa so si za »svojega« izbrali tudi lutkarji, da bi z njim opozorili na kulturni pomen in raznolikost lutkovne umetnosti v svetu. Oba praznika bodo danes zaznamovale številne prireditve.

Med pozo in globino

Ob letošnjem svetovnem dnevu poezije je generalna direktorica Unesca Audrey Azoulay zapisala, da poezija »bogati dialog in spodbuja človeški napredek« in da je »v nemirnih časih potrebna bolj kot kdaj koli prej«, predsednik Društva slovenskih pisateljev Dušan Merc pa je med drugim kritično ugotovil, da je v času, ko »postaja naša demokracija poza«, poezija v vsej svoji simbolni podobi predvsem »izraz propadanja«. Merc je tako v uvodu poslanice ob svetovnem dnevu poezije navedel verze iz znamenite pesmi Josipa Murna Aleksandrova Pa ne pojdem prek poljan (»Pa ne pojdem prek poljan, je v poljani črni vran, je v poljani noč in dan. Jaz bojim se ga močno, črno vranje je oko, črna slutnja gre z meno. Ah, v tujini bodem pal, vran oči mi izkljuval, krakal bo, ne žaloval.«) in dodal, da več kot 120 let stara pesem govori o nas samih ter naši sedanjosti: »Je živa, je realna, je naša vsakdanjost za nas in za ljudi, ki so še živi ali pa že mrtvi v vojni.«

Hkrati se Merc sprašuje, kako je z današnjo poezijo in refleksijo sveta v umetniških tekstih. »Ali na pomenski ravni pesmi naših sodobnikov prinašajo sporočila, ki niso izražena kičasto, ki niso plehka, ki niso lažniva, ki niso v preračunljivem odnosu avtorja do bralcev ter poslušalcev?« Kot ugotavlja, so naši veliki pesniki pozabljeni, »nihče jih ne obuja in nihče se jim ne prikloni«, a ob tem ostajamo brezbrižni. »Ne vem, če današnja poezija, kljub ogromni produkciji, izraža trenutno bistvo sveta. Ni pravično soditi, lahko pa se vprašamo,« razmišlja Merc. Prava poezija, torej tista iskrena ter izvirna, ki ni del »pesniške poze«, danes po njegovih besedah »morda nastaja v temnem svetu Afrike, Azije ali Južne Amerike«.

Ob svetovnem dnevu poezije sicer po vsej Sloveniji potekajo razni dogodki. V Ljubljani se je tako že včeraj začel Ljubljanski pesniški maraton, ki bo skozi dva dni na desetih prizoriščih povezal skoraj sto pesnikov in pa bralcev poezije – prva branja so bila zgodaj popoldne v Pionirskem domu, nato se je pesniška karavana selila še v avtonomno cono Plac, na Metelkovo in v Škuc, nazadnje pa še v Društvo slovenskih pisateljev; danes se maraton poezije nadaljuje v Vodnikovi domačiji Center na Stritarjevi ulici (ob 14. uri) in v Centru za poezijo Tomaža Šalamuna, sklenil pa se bo zvečer na več prizoriščih na Metelkovi. V Mariboru bo opoldne javno branje poezije na Slomškovem trgu, na svetovni dan poezije se bodo spomnili tudi v Sežani, kjer bodo v Kosovelovi knjižnici na literarnem večeru gostili tržaškega pesnika Marka Kravosa.

Čarobno ogledalo človeka

Na pobudo svetovnega združenja lutkarjev Unima pa je današnji dan vse od leta 2003 tudi svetovni dan lutk. Praznik lutkovnih ustvarjalcev letos spremljata slovenska poslanica, ki jo je napisala naša znana scenografka, režiserka in lutkovna pedagoginja Breda Varl, v njej pa opozorila na »čarobnost te starodavne umetnosti«, ki nagovarja vsakogar ter je za številne prvi stik s svetom umetnosti, in pa mednarodna, ki jo je napisala češka teatrologinja Nina Malíková; v njej med drugim poudarja, da je lutkarstvo kot stilizirana oblika gledališča s svojo lastno metaforo že od davnih časov »predstavljalo človeško dejavnost in tegobe življenja«, hkrati pa, včasih s humorjem, drugič z vso resnostjo, iskalo tudi rešitve teh težav.

Lutkarskemu praznovanju se bodo seveda pridružili tudi v obeh slovenskih lutkovnih ustanovah – v Lutkovnem gledališču Ljubljana bo svetovni dan lutk najprej obeležila otroška predstava Obisk (ob 17. uri na velikem odru) v režiji Ivane Djilas, zvečer pa še predstava za odrasle Posvetitev pomladi; lutkovni balet na glasbo Igorja Stravinskega, ki ga je zasnoval režiser Matjaž Farič, bo ob 19. uri na Odru pod zvezdami. V Lutkovnem gledališču Maribor bodo pripravili strokovni posvet Z otrokom v gledališče (ob 18. uri v Sodnem stolpu), Lutkovno gledališče Velenje bo v mali dvorani velenjskega Doma kulture izvedlo predstavo Peter Nos in v preddverju pripravilo manjšo razstavo lutk, Grajsko lutkovno gledališče Sevnica pa bo ponudilo premiero avtorske lutkovne predstave Čebela Medela.

“Poezija nas povezuje” Nekateri menijo, da se prav v poeziji najbolje izraža bistvo človeške izkušnje, zato nas je zanimalo, kaj si o svetovnem dnevu poezije misli trenutno najbolj razvpiti model umetne inteligence na svetu, »klepetalnik« ChatGPT. »Na svetovni dan poezije se spomnimo, kako pomembna je poezija,« nam je jedrnato odgovoril, na našo željo pa nam je postregel tudi s pesmijo, posvečeno temu prazniku – prvi dve kitici (ki sta se nam zdeli še najbolj posrečeni) nespremenjeni objavljamo v nadaljevanju, pri čemer moramo algoritmu vsekakor priznati nekaj sposobnosti ustvarjanja besedil, ob tem pa se pridružujemo tudi mnenju Dušana Merca iz letošnje poslanice, da razvrščanje besed v podobo pesmi še ni nujno poezija in da »pesniti ni lahko, ampak da je zelo težko«. Ko sonce vzhaja nad gorami, se zdi, da svet začenja znova. Nov dan je tu, nova priložnost, da življenje živimo polno. Kot ptice, ki svoje pesmi pojejo, naj tudi mi svoje pesmi ustvarjamo. Naj poezija nas povezuje, naj nam daje moč, da premagamo.