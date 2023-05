V javnem pismu, ki so ga posredovali medijem, so izpostavili, da je minister v začetku marca na sestanku, ki ga je sam sklical v Placu, obljubil, da bo dosegel prenos zemljišča. Po njegovih napovedih naj bi se to zgodilo z naslednjo sejo vlade, vendar temu ni bilo tako.

V pismu zato izražajo nezaupanje do tega, kar so v Levici skupaj z ostalimi vladnimi strankami zatrjevali pred volitvami, namreč da podpirajo avtonomne prostore, da bodo zaščitili obstoječe in podpirali vzpostavitev novih avtonomnih prostorov.

Do danes niso storili nič konkretnega, nekatere posameznice in posamezniki, ki morda sploh ne poznajo delovanja Placa, pa so dobili tožbe s strani Družbe za upravljanje terjatev bank (DUTB) oziroma njenega prevzemnika Slovenskega državnega holdinga (SDH), in sicer 46 ljudi, med katerimi je več mladoletnih oseb in novinarjev, so zapisali v javnem pismu.

Kot so dodali, je v interesu Placa, okoliških stanovalcev in v splošnem javnem interesu, da se območje Placa prenese na stanovanjski sklad, zato ministra ponovno pozivajo, naj »končno izpolni obljube in omogoči obstoj Placa po načelih avtonomnega prostora«, kot koordinator stranke, ki skrbi za področje stanovanjske politike, pa poskrbi za neodplačen prenos zemljišča iz SDH na državni ali mestni stanovanjski sklad, kar predlagajo že od začetka.

S tem bi bilo po njihovem mnenju zagotovljeno, da bi se v soseski gradila solidarna prihodnost, utemeljena na avtonomnih prostorih, neprofitnih stanovanjih, stanovanjskih zadrugah in javnih domovih za starejše.