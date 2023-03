Z italijanskim zunanjim ministrom o upravljanju migracij

Ob današnjem obisku italijanskega zunanjega ministra Antonia Tajanija v Ljubljani bo ena osrednjih tem pogovorov posvečena migracijam in nadzoru meja. Slovenija in Italija naj bi načrtovali ponudbo Hrvaški: pomoč italijanskih in slovenskih policistov pri nadzoru schengenske meje z Bosno in Hercegovino.