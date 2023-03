Vetru izpostavljene lege so spihane do stare, pomrznjene podlage, zato je tam nevarnost zdrsa.

V gorah je hladno, temperatura je nad ničlo do nadmorske višine okoli 1000 metrov. Sneg, ki je zapadel v torek, je suh ali pomrznjen. Veter je v preteklih dneh predvsem v visokogorju še prenašal sneg v zametem, ki so nastajali na južnih in zahodnih straneh grebenov in sedel. Danes bo sonce že vplivalo na snežno odejo na prisojnih pobočjih, a zaradi nizkih temperatur predvsem v sredogorju. Površinska plast snežne odeje je mehka in ponekod skorjasta. Vetru izpostavljene lege so spihane do stare podlage, ki je trda in ponekod poledenela.

V četrtek bo pretežno jasno. Sprva bo pihal zmeren severni veter, ki bo čez dan slabel. Ničta izoterma bo na nadmorski višini okoli 1300 metrov. V petek bo precej jasno z občasno povečano koprenasto oblačnostjo, ki bo lahko tudi precej gosta. Pihal bo šibak jugozahodnik. Ogrelo se bo, temperatura bo tudi po najvišjih vrhovih nad ničlo. V soboto bo pretežno jasno s podobno temperaturo, jugozahodnik se bo v visokogorju malce okrepil.

Na snežne in plazovne razmere bosta vplivala sonce in otoplitev. Snežna odeja se bo na osončenih legah čez dan ojužila, ponoči pa pomrznila. Krepila se bo skorja. V senčnih legah bo sneg ostal večinoma suh. Nižje bo sneg tudi kopnel. Plazovne razmere se bodo čez dan spreminjale. Od poznega dopoldneva do poznega popoldneva petka in sobote se bo na strmih prisojnih pobočjih povečala možnost za kakšen spontani plaz kložastega, v sredogorju tudi mokrega snega, nevarnost v visokogorju Julijskih Alp bo znatna, tretje stopnje, sicer pa bo ostala zmerna, druge stopnje. Snežni plaz se lahko v tem času tam sproži tudi ob manjši obremenitvi snežne odeje. Severna pobočja bodo varnejša, tam bo potrebno paziti predvsem na klože in šibke plasti v snežni odeji.