BBC je nekdanjemu nogometašu Linekerju odvzel vodenje nogometne oddaje Match of the Day, potem ko je jezik, ki ga britanska vladaje uporablja za predstavitev nove azilne politike, primerjal z retoriko nacistične Nemčije.

Nekdanji šef BBC Greg Dyke je po odstranitvi Linekerja ocenil, da je BBC, kot kaže, »pokleknil pod vladnim pritiskom«. S tem je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP dodatno okrepil polemike glede domnevne pristranskosti te medijske hiše, ki jo kritiki obtožujejo, da se ravna po navodilih konservativnih politikov.

Britanski finančni minister Jeremy Hunt je danes za televizijo Sky News dejal, da se ne strinja z Linekerjevimi izjavami, a da to ni njegova stvar, temveč stvar BBC in njegovega generalnega direktorja Tima Davieja. »To je tako pomembna nacionalna institucija, ki jo vsi tako zelo cenimo prav zato, ker se ceni njeno nepristranskost. Moramo poskrbeti, da se povrne zaupanje v nepristranskost BBC,« je dejal.

»Nikoli se ne bo upognil«

Odločitev za umik Linekerja s programa je povzročila kaos v poročanju BBC. Njegovi sodelavci, med drugim bivša nogometaša Ian Wright in Alan Shearer, so odpovedali nadaljnje sodelovanje v oddaji Match of the Day. Posledično so nogometno televizijsko oddajo z najdaljšim stažem na svetu prvič v zgodovini predvajali brez voditelja, gostov in komentarjev ter v krajši, 20-minutni izvedbi.

Poleg tega sta bili oddaji Football Focus in Final Score zaradi protesta ustvarjalcev umaknjeni s programa, moten je bil tudi radijski prenos tekem na BBC Radio 5. Tekmo ženske nogometne superlige med Chelseajem in Manchester Unitedom so po poročanju avstrijske tiskovne agencije APA predvajali brez komentarja BBC.

Na vprašanje, ali bo Lineker zaradi dogajanja odstopil, je generalni direktor BBC Tim Davie odgovoril z »absolutno ne«. »Da si bomo na jasnem, zame bo uspeh, ko bo Gary prišel nazaj v eter in bomo lahko občinstvu spet ponujali prvovrstno poročanje, ki ga na žalost danes ne moremo zagotoviti,« je dejal.

Lineker zadeve danes ni želel komentirati. Njegov sin pa je za časnik Daily Mirror dejal, da je oče pripravljen ponovno prevzeti vodenje oddaje, a se ne bo »nikoli upognil«.