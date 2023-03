V finalu sta nastopila le dva Slovenca. Lanišek je podobno kot v soboto, ko se je s tretjega prebil na prvo mesto, tokrat s četrtega napredoval na drugo in zabeležil že 12. stopničke v sezoni. Štirikrat je zmagal, šestič je bil drugi, ima pa še dve tretji mesti.

Timi Zajc (245,8) je v finalu nastopil nekoliko slabše in s šestega mesta padel na končno deseto.

Ostali Slovenci niso nastopili v finalu. Domen Prevc je bil 31., Rok Masle 35. in Žiga Jelar 42. Že v dopoldanskih kvalifikacijah pa je obstal Lovro Kos.

Naslednja postaja norveške turneje bo Lillehammer. Tam se bodo moški pomerili na dveh tekmah, in sicer v torek in četrtek, ženske pa bodo tam tekmovale v ponedeljek in sredo.