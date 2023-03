Generalni direktor UKC Ljubljana Marko Jug je na današnji izjavi v zvezi s spornim plačilom ob operaciji tuje državljanke na nevrokirurški kliniki v UKC Ljubljana povedal, da UKC Ljubljana z nakazilom v tujino za zunanje storitve ni bil seznanjen in je bil o njem obveščen iz medijev. »UKC do tega tedna ni imel pravilnika, ki bi opredeljeval, da bi morali vsi pacienti, ko so oskrbljeni v UKC Ljubljana, imeti ekspertno mnenje iz UKC Ljubljana. Včeraj smo spremenili določilo, v katerem se za vsak samoplačniški poseg zahteva, da je v primeru operativnega posega v UKC Ljubljana treba izvesti in zaračunati tudi ekspertno mnenje v UKC Ljubljana. Ne glede na to, ali je bil pacient pred tem že predhodno kje obravnavan.«

Jug je povedal še, da je dr. Roman Bošnjak danes podal odstopno izjavo s položaja predstojnika kliničnega oddelka za nevrokirurgijo. V UKC Ljubljana sicer ostaja kot nevrokirurg. »Če bodo ugotovili kakršna koli kazniva dejanja, bomo ukrepali drugače,« je še povedal Jug. Bošnjakov odstop je torej povezan z njegovo željo, da bi ne kompromitiral procesa obravnave tega postopka. »Odstopno izjavo sem kot generalni direktor sprejel. Na mesto vršilca dolžnosti sem imenoval dr. Boruta Prestorja,« je povedal Jug in potrdil, da se je na njih obrnil tudi NPU. Temu bodo predali vso dokumentacijo. Slednjo bodo predali tudi ministrstvu za zdravje in uradu Republike Slovenije za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu (Unkiz). Jug je sicer povedal, da so po konzultaciji s pravno službo sicer ugotovili, da v odnosu med dr. Bošnjakom in UKC Ljubljana ni prišlo do kakršnega koli kaznivega dejanja. »Vidimo, da so tu sive cone, ki jih moramo bolje nasloviti. Nenazadnje, vsak zdravnik, ki ima popoldne zasebno ambulanto, daje neko mnenje. To je neka siva cona, ki bo potrebna nadaljnje razprave,« je še pripomnil Jug. Povedal je tudi, da za zdaj še niso zaznali, da bi kdo pogojeval poseg v UKC Ljubljana z izdajo mnenja v vlogi zdravnika zasebnika. »To pa bi predstavljalo izjemno hudo kršitev.«

Nevezano na zaplet s honorarjem so že v začetku tedna sprejeli sklep, da mora vsak samoplačniški poseg biti predstavljen na konziliju strokovnega sveta. Prav zato, da se vsak samoplačniški poseg opredeli in se ga ne izvede, če je preveč tvegan, preveč zapleten ter bi za UKC Ljubljana predstavljal prevelika tveganja.

Pacientka iz Severne Makedonije je bila na UKC Ljubljana sprejeta 15. februarja in ostala hospitalizirana do 23. februarja. Po Jugovih besedah je šlo za zelo kompleksno operacijo tumorja v predelu srednjega ušesa. Zdravljenje mlade pacientke je potekalo uspešno, je povedal Jug, pacientka pa je bila v izboljšanem stanju vrnjena v domačo oskrbo. Poseg je bil samoplačniški. V predračunu je bil znesek ocenjen na 27.694 tisoč evrov. V to je bila vračunana urna postavka za štiri ure dolgo operacijo. Na koncu je bil izdan račun v znesku 34.109 evrov. Poseg je namreč trajal šest ur, kar je predstavljalo tudi večino k zvišanju cene. Dodatno je prištetih tudi nekaj več dni v intenzivni negi. Znesek predračuna je pacientka poravnala že pred operacijo, razliko pa na UKC Ljubljana še pričakujejo.