Povedal je, da je ministrstvo minuli četrtek UKC Ljubljana zaprosilo za račun, operacijski zapisnik in ostalo dokumentacijo. »Dokumentov do danes nismo prejeli, vendar verjamem, da jih bodo poslani v najkrajšem času,« je dejal. »Gre za nedopustno dejanje, očitno smo odprli Pandorino skrinjico potencialno izjemno težkega koruptivnega tveganja,« je poudaril in dodal, da na ministrstvu prejemajo številne odzive. Podobne zadeve bi se naj dogajale v drugih zavodih in tudi pri drugih zdravnikih. Napovedal je, da bo ministrstvo za zdravje takoj po prejemu dokumentacije ocenilo stanje in se lotilo presojanja, v kolikšni meri je nevrokirurg zlorabil pooblastila in v kolikšni meri gre v tem primeru za potencialno sistemski problem, »Temu bomo prišli do dna, to je moja zaveza,« je dejal.

Govoril je tudi o revizijskem poročilu UKC Ljubljana, ki ima status poslovne skrivnosti. Skupen odziv na poročilu je predviden v sredo, danes pa je povedal, da je poročilo zajelo revizijo zadnjih štirih let, področje pregleda pa je bilo med drugim postopek izbora in ustreznost obstoječega modela. »Izkazuje se več kritičnih neskladij, ki imajo pomembne posledice za ugled zavoda,« je dejal in pojasnil, da ima v mislih oddajanje naročil brez predhodno izvedenih postopkov, drobljenje naročil in potrjevanje ter oddajanje končnih naročil po zakonskem roku. Povedal je še, da bo poročilo posredovano tudi predsedniku Komisije za preprečevanje korupcije.