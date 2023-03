Nauk Fenija, Magne in Planice

V nedeljo, 5. marca 2023, se je končalo svetovno prvenstvo v nordijskem smučanju – po trditvah številnih največji športni dogodek v zgodovini Slovenije. Zanimivo je, da je pred devetintridesetimi leti v približno istem času, v začetku in sredini februarja, leta 1984 potekal največji dogodek v prostoru bivše skupne države – zimske olimpijske igre. Če bi današnje mlade generacije povprašali za kraj dogajanja iger, bi le malokdo (pravilno) navedel Sarajevo. Tudi vsi, ki smo živeli v takratni Jugoslaviji, bi Sarajevo najbrž (na)zadnje izbrali za kraj poteka iger. V Bosni in Hercegovini so bili zimski športi večinoma nerazviti, številni prebivalci so komaj poznali hokej, bob, skoke, da o hitrostnem drsanju ne govorimo. Kljub nasprotovanju Slovencev je politična odločitev določila Sarajevo za prizorišče iger. Po začetnem viharju so se začele priprave, iz nič je bilo treba zgraditi praktično vse objekte. Počasi se je z igrami začela identificirati vsa Jugoslavija, pričakovali smo tudi, da končno dobimo prvo zimsko olimpijsko medaljo.