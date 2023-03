Nepotreben razpis za odstranitev ograje?

Tri podjetja so v minulih dveh letih kosila travo ob ograji na slovenski južni meji, obrezovala drevje in odstranjevala zagozden les, hkrati pa na znatnem delu poškodovano ograjo tudi odstranjevala in jo, kjer je bilo mogoče, zamenjala z novo. Vsa tri imajo torej stvarne izkušnje z odstranjevanjem ograje, hkrati pa tudi veljavne pogodbe z ministrstvom, v okviru katerih ostajajo milijoni neizkoriščenih sredstev. Zakaj ni ministrstvo za notranje zadeve odstranitve ograje naložilo njim, ampak je raje objavilo nov razpis, katerega zmagovalec je Minis?