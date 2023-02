Policija je razkrila traso: 3558 parcel z žico in ograjo od Murske Sobote do Pirana

Včeraj, prvič po letu 2015, je policija omogočila dostop do popolnega seznama parcel z ograjo in žico na meji s Hrvaško. Večji del parcel je bil sicer že prej objavljen v različnih uradnih listih, a na nepregleden in skorajda skrit način. Pozno razkritje celovitih podatkov pa ima kontekst: ograjo bo v milijonskem poslu podiralo podjetje Minis, ki je imelo že prej informacije o njenem poteku.