Nesreča se je zgodila malo pred 17. uro pri naselju Dobravica pri Šentjerneju. Poveljnik šentjernejskega štaba civilne zaščite Boštjan Košir je pojasnil, da sta bila v letalski nesreči v bližini Vrha pri Šentjerneju udeležena letalo in ena oseba, žal preminula. Na kraju nesreče so posredovali gasilci prostovoljnega gasilskega društva Šentjernej, ki so požar pogasili. Na kraju je bila tudi ogledna skupina sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Novo mesto, zbiranje obvestil in ugotavljanje okoliščin nesreče pa še vedno poteka. O nesreči sta bila obveščen tudi pristojni inšpektor za preiskovanje letalskih nesreč in preiskovalna sodnica, ki se je prav tako udeležila ogleda. Identiteta pokojnega in vzrok smrti bosta znana po opravljeni obdukciji, po poročanju Dolenjska News pa gre za domačina iz Šentjerneja. Po informacijah portala je letalo strmoglavilo na travniku, le nekaj deset metrov stran od stanovanjskih hiš, kar je razvidno tudi iz prvih fotografij.