Pri tokratnem, že 13. popisu živil, ki so ga opravili 27. februarja, je povprečna vrednost košarice znašala 39,17 evra, kar je za 0,40 evra oziroma 1,01 odstotka manj kot pred dvema tednoma. Povprečna košarica osnovnih živil ima tako v celotnem obdobju od pričetka spremljanja (od 13. septembra 2022)) ponovno najnižjo vrednost, so zapisali na ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Razlika med najcenejšimi košaricami osnovnih živil posameznih trgovcev se je ponovno zmanjšala in je znašala 1,01 evra, Najdražja košarica v vrednosti 39,76 evra je bila v Tušu, najcenejša v vrednosti 38,75 evra pa v Eurospinu. »Živila, ki so vključena v košarico najcenejših 15 osnovnih živil, imajo torej primerljive cene ne glede na trgovca. To za cenovno občutljivega potrošnika pomeni, da se za nakup živil lahko odloči glede na osebne preference do posameznega trgovca in ne zgolj na podlagi cene,« pravijo na ministrstvu.

Pri tokratnem popisu je bilo najbolj opazno znižanje vrednosti nacenejše nakupne košarice v Mercatorju, in sicer za 1,49 evra oziroma 3,65 odstotka. V Spar se je znižala za 0,46 evra ali za 1,17 odstotka, v Tušu za 0,30 evra ali 0,75 odstotka, v Hoferju za 0,30 evra oziroma 0,76 evra, v Eurospinu pa za 0,01 evra ali za 0,03 odstotka). Najcenejša košarica se je zvišala le v Lidlu, in sicer za 0,15 evra ali 0,38 odstotka.

Najbolj se je podražil kruh

Rezultati analize gibanja cen kažejo, da se je v zadnjih dveh tednih najbolj podražil kruh, in sicer za 3,78 odstotka, sir za 1,78 odstotka, sladkor za 0,68 odstotka, testenine za 0,45 odstotka in maslo za 0,29 odstotka. Najbolj se je pocenil jogurt in sicer za 4,19 odstotka, sledijo jajca, ki so se pocenila za 2,65 odstotka, krompir za 1,87 odstotka, piščančje meso za 1,55 odstotka, goveje meso za 1,14 odstotka, jabolka za 1,10 odstotka ter moka za 0,81 odstotka. Do spremembe cen ni prišlo pri mleku, sončničnem olju in svinjskem mesu.

V povprečju ima posamezen trgovec na voljo približno 68 izdelkov v vseh 15 osnovnih skupinah živil. Največjo ponudbo ima Spar (104 izdelkov), sledita Mercator (102 izdelka) in Tuš (80 izdelkov). Manjšo izbiro imata Hofer (47 izdelkov) in Lidl (46 izdelkov), najmanjšo pa Eurospin (30 izdelkov). Največja izbira izdelkov je znotraj kategorije masla in jabolk, sledijo jima kruh, moka, piščančje meso, sončnično olje in testenine. Najmanjša izbira je znotraj kategorije govejega mesa, sladkorja, jajc in svinjskega mesa.

Večina izdelkov je slovenskega porekla

Na ministrstvu ugotavljajo, da je večina izdelkov znotraj posameznih kategorij slovenskega porekla z izjemo sladkorja, masla, sira, sončničnega olja, krompirja in testenin. Največ tujega porekla je zaslediti v Eurospinu (v celoti testenine, svinjsko meso, sončnično olje, sladkor, sir, piščančje meso, mleko, maslo in krompir v polovici).

Eurospin je tudi edini trgovec, ki ne ponuja nobenega proizvoda z oznako katerekoli sheme kakovosti. Mercator, Spar in Tuš ponujajo največ izdelkov z znaki kakovosti. Največ Izbrane kakovosti Slovenije je sicer pri piščančjem mesu (po deset izdelkov v Mercatorju in devet v Sparu, po sedem izdelkov v Tušu, pet v Hoferju in štiri v Lidlu). Označbo ekološkega proizvoda je največ pri jabolkih, v Mercatorju in Sparu so takšni trije izdelki, po eden pa v Hoferju in Lidlu.