Ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Irena Šinko je na današnji predstavitvi osmega popisa košarice osnovnih živil, ki je potekal 19. decembra, opozorila na nekatere neprimerne prakse, ki so jih popisovalci ugotovili pri tokratnem popisu. »V trenutku, ko so popisovalci stopili v trgovino, so trgovci na določenih proizvodih zamenjali oziroma umaknili listek za akcijsko ceno ter le to želeli prikazati kot redno ceno,« je pojasnila ministrica. Gre za kršitve, na katere bodo pri naslednjih popisih pozorni tudi na tržnem inšpektoratu, je dodala.

Splošna ugotovitev tokratnega popisa je, da se je povprečna vrednost najcenejše nakupne košarice osnovnih živil glede na prejšnji popis, ki je potekal 5. decembra, znižala, in sicer za 2,16 odstotka oziroma za 1,03 evra na 44,16 evra.

Najcenejša košarica je bila tokrat v Lidlu (39,80 evra), najdražja pa v Mercatorju (47,13 evrov). Drugo najcenejšo košarico je imel Spar (45,89 evra), sledili so Tuš (45,66 evra), Eurospin (43,83 evra) in Hofer (42,62 evra), izhaja iz podatkov, objavljenih na spletni strani Naša super hrana.

Razlika med najcenejšo in najdražjo košarico osnovnih živil pri posameznih trgovcih, kjer so upoštevane redne cene brez popustov, tako znaša 7,33 evra.

Pri primerjavi cen košaric trgovcev z akcijskimi cenami znaša povprečna cena akcijske košarice 43,90 evra, kar je 2,57 evra manj kot pri sedmem popisu. Najugodnejša košarica z akcijskimi cenami v vrednosti 39,41 evra je pri trgovcu Lidl, najdražja v vrednosti 46,67 evra pa pri trgovcu Mercator. Pri trgovcih Hofer, Tuš in Spar ni razlike v ceni akcijske in redne košarice.

Razlika med najcenejšo in najdražjo košarico sadja in zelenjave se je v primerjavi z zadnjim popisom iz 5. decembra še povečala in znaša 12,11 evra. Najdražjo košarico sadja in zelenjave so zabeležili v Mercatorju (36,30 evra), najcenejšo pa v Lidlu (24,19 evra). Povprečna vrednost najcenejše košarice sadja in zelenjave sedaj znaša 30,31 evra.

Glede na prvi popis sadja in zelenjave, ki je bil opravljen 24. novembra letos, se je povprečna vrednost sadno-zelenjavne košarice znižala za dobrih šest odstotkov oziroma za 2,03 evra, je dejala ministrica.

Tokrat je bila izvedena tudi analiza primerjave cen košarice z Italijo, Avstrijo in Hrvaško. Ta je pokazala, da je košarica v Sloveniji s 44,16 evra najcenejša. Košarica je najdražja v Avstriji, kjer stane 66,37 evra. Italijanska košarica stane 65,67 evra, hrvaška pa 51,07 evra.

V celotnem obdobju spremljanja cen, to je od 13. septembra pa do 19. decembra letos, se je vrednost povprečne najcenejše košarice osnovnih živil znižala za 5,74 evra. Opazno se je znižala tudi povprečna vrednost najcenejše košarice sadja in zelenjave, in sicer za 8,9 odstotka oziroma za 2,67 evra, je poudarila ministrica.

»Menim, da bi bil brez tega ukrepa, torej primerjalnika cen, dvig cen zagotovo višji. Zato bomo projekt nadaljevali tudi v prihodnjem letu,« je zagotovila.

Kmetijsko ministrstvo podatke o cenah osnovnih živil objavlja na spletni strani Naša super hrana.

Za prihodnje leto pa pripravljajo novost pri zbiranju podatkov. Februarja bodo začeli avtomatsko dnevno zbiranje podatkov o cenah prehrambenih proizvodov pri trgovcih z internetno ponudbo na slovenskem trgu. Podatke o cenah bodo analizirali tedensko in mesečno, v ta namen pa bo pripravljena tudi posebna spletna stran. Novost bo ministrstvo podrobneje predstavilo prihodnji mesec, je dejala Šinko.

Ministrstvo je že izvedlo dve javni naročili za vzpostavitev spletne strani in za spremljanje cen ter z izbranim izvajalcem podpisalo pogodbo. Vrednost posameznega naročila znaša okoli 40.000 evrov, je v odgovoru na novinarsko vprašanje pojasnila ministrica.