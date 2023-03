Kriminalistična preiskava je pokazala, da so obtoženi odgovorni za nelegalno odlaganje kar 200 ton komunalnega blata, v katerem naj bi bile tudi težke kovine. Šlo je za blato iz čistilne naprave na Ptuju, za odvoz katerega je imelo tamkajšnje komunalno podjetje sklenjeno pogodbo s celjsko družbo CEP, ta pa je za prevoz blata najela prevozniško podjetje Lasaz.

Dobro organizirana dejavnost

Šlo je za dobro organizirano in dlje trajajočo dejavnost, s katero naj bi se vpleteni izognili plačilu zakonitega odvoza blata, pri tem pa precej zaslužili.

Lastnik in direktor celjskega podjetja je bil do nedavnega Urban Majcen, kot je razvidno iz podatkov Ajpesa, pa je z letošnjim letom stoodstotno lastništvo družbe CEP prevzel krški Kostak, ki je v Pivoli tudi izvedel sanacijo degradiranega območja. Lastnik in direktor prevoznika Lasaz iz Dola pri Ljubljani je še vedno Miran Zupančič.

Na tožilstvu so ob vložitvi obtožnice pojasnili, da so bile po njihovih ugotovitvah vloge obtoženih različne. Pri nekaterih gre za odgovore osebe v podjetjih ali njihove zaposlene, ki naj bi organizirali ali izvajali prevoz ter nelegalno odlaganje komunalnega blata v naravo, nekateri obtoženi pa s temi podjetji niso povezani.

Petim tožilstvo očita kaznivo dejanje obremenjevanja in uničevanja okolja, enemu enako kaznivo dejanje iz malomarnosti, enemu napeljevanje h kaznivemu dejanju obremenjevanja in uničevanja okolja, dvema pa pomoč pri omenjenem kaznivemu dejanju. Ob tem obtožnica odgovornost za kaznivo dejanje obremenjevanja in uničevanja okolja očita tudi dvema pravnima osebama, eni pa obremenjevanje in uničevanja okolja iz malomarnosti.

Kot je v času preiskave poročal Večer, naj bi šoferji tovornjakov za prevoz dobili okoli 100 evrov. V zagovor naj bi bili navajali, da so mislili, da vozijo slabo zemljo in ne odpadnega blata. Pred tovornjaki naj bi bil pred vsako vožnjo moški z Dravskega polja, ki naj bi se prepričal, da jih pri početju nihče ne opazuje.

Na območju Pivole v občini Hoče-Slivnica, kjer je bilo nelegalno odloženo omenjeno komunalno blato, so sanacijo opravili v mesecu dni, ko je družba Kostak od tam odpeljala za okoli 650 ton blata in zemljine, stroški del pa so znašali več sto tisoč evrov.

Blato odložili tudi v Šentjurju, Podčetrtku, Slovenski Bistrici, Divači in Ljubljani

Sicer pa je v zvezi z nezakonito odloženim blatom iz čistilnih naprav na različnih lokacijah po državi inšpekcija za okolje in naravo uvedla še več postopkov. Kot so na inšpekciji pojasnili za STA, je bilo v tistem obdobju blato nezakonito odloženo še v Vodulah v občini Šentjur, na območju Jerečina v občini Podčetrtek, v Kalšah v občini Slovenska Bistrica, na območju Rodika v občini Divača in Šmartnem ob Savi v Mestni občini Ljubljana.

Ker je bilo v Pivoli nezakonito odloženo blato odstranjeno kmalu po odkritju, ni bila potrebna odredba inšpekcije, je pa to slednja storila v primeru Vodul, kjer je podjetje Lasaz nato v celoti odstranilo okoli 400 kubičnih metrov blata iz čistilnih naprave na Ptuju in v Rogaški Slatini ter ga prepeljalo v obdelavo Kostaku. Na še enem območju v Šentjurju je za sanacijo poskrbela občina.

Namesto da bi blato iz zbirnega centra Tuncovec v Rogaški Slatini odpeljali v zbirni center zbiralca odpadkov ML Surovine, so vozniki Lasaza tudi to blato nezakonito odložili, in sicer v naselju Jerečin v občini Podčetrtek. Lastnik tega zemljišča je omenjeno blato pomešal s hlevskim gnojem, a je po izdani odločbi inšpektorja blato odstranil.