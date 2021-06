Komunalno blato bi najraje sežigali

Odlaganje odpadnega blata je postalo problem, ko je Madžarska v začetku lanskega leta zaprla meje in prenehala sprejemati slovensko komunalno blato iz čistilnih naprav in komunalnih podjetij. Družbe Surovina, Koto in Saubermacher Slovenija, ki skrbijo za odvoz tega najbolj voluminoznega odpadka, ga zdaj izvažajo na Slovaško in Hrvaško, cena znaša približno 200 evrov za tono. Ravnanje s komunalnim blatom je v Sloveniji tržna dejavnost. V Premogovniku Velenje in njegovi hčerinski družbi RGP so v tem zapletu zaznali posel in lani poleti predstavili predlog, da bi predelovali komunalno blato in iz njega izdelovali gradbeni material. Podobno rešitev so ponudili tudi mariborski občinski svetniki, ki so novembra prižgali zeleno luč projektu, ki se uradno imenuje »termična predelava preostanka komunalnih odpadkov«. Mestna sežigalnica naj bi omogočila načrtovano širitev vročevoda in priključitev novih objektov, obenem pa bi rešila kronične težave z odlaganjem odpadnega blata iz čistilne naprave, če bi EU dovolila sosežig tega odpadka.