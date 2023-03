Škodljivi učinki cepljenja: 105 vlog, a še brez odškodnine

Konec leta 2021 je začel veljati zakon, po katerem so tisti, ki so utrpeli hude posledice zaradi cepljenja proti covidu-19, ali svojci umrlih zaradi cepljenja upravičeni do odškodnine. Ministrstvo za zdravje je doslej prejelo 105 odškodninskih zahtevkov, denarja pa ni dobil še nihče.