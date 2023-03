Britanski premier Rishi Sunak žanje veliko več pohval kot kritik za izkupiček pogajanj z EU o spremembah severnoirskega protokola, ključnega dela dogovora o odhodu Združenega kraljestva iz Evropske unije, po katerem je Severna Irska ostala del skupnega trga EU. Sunaka hvalijo, ker naj bi domnevno tako očaral predsednico evropske komisije Ursulo von der Leyen, da je v skladu z željami Londona dala končno soglasje k spremembam protokola, za katerega se je v zadnjih letih izkazalo, da je daleč od tistega, kar je ob brexitu govoril tedanji premier Boris Johnson, namreč da med Severno Irsko in preostalim delom Združenega kraljestva ne bo meje in nobenega nadzora nad ničimer, kar bo med njima prihajalo in odhajalo prek Irskega morja.

Ironija prodaje novega protokola

Sunak, že peti premier po brexitskem referendumu junija 2016, je po dogovoru z von der Leynovo obiskal Severno Irsko, da bi najnovejšo kupčijo z EU »prodal« predvsem tamkajšnjim unionistom, zagovornikom unije z Veliko Britanijo, s stranko DUP na čelu. Ti so vse od brexita nasprotovali severnoirskemu protokolu in zato od lani tudi nočejo sodelovati v regionalni vladi, ki zato ne deluje, tako da Severno Irsko vodi državna uprava. Sunak jih je prepričeval z veliko besedami. »Severna Irska je v neverjetno posebnem, edinstvenem položaju, ker ima privilegiran položaj na domačem trgu Združenega kraljestva, ki je orjaški, peti največji na svetu, in tudi na skupnem trgu Evropske unije. Nihče drug nima tega. Nihče,« je dejal Sunak. Vse kaže, da se ni zavedal ironije, ko je dejal, da ima Severna Irska privilegiran edinstveni položaj, ker je tudi na skupnem trgu Evropske unije. Vsa Britanija je imela takšen položaj pred brexitom, politično-ideološkim projektom evroskeptične desnice v konservativni stranki, zaradi katerega, na primer, zadnje dni v večini samopostrežb zvečer ni niti enega paradižnika, za najmanj štiri odstotke pomanjšana britanska ekonomija pa je že ob najmanj 100 milijard evrov.

Solze navdušenja vodilnega brexitarja

Severnoirski protokol naj bi po odhodu iz EU preprečil vrnitev tradicionalne meje med Severno Irsko in Republiko Irsko, ki je postala nova meja med Združenim kraljestvom in Evropsko unijo. Odprta, nevidna meja med njima je bila ključni del velikonočnega sporazuma, ki je Severni Irski prinesel mir po tridesetletni vladavini nasilja, bomb in terorizma. Sunakov dogovor s predsednico evropske komisije prinaša nov, za Otok zelo zmehčani protokol, za katerega bo premier v parlamentu zelo verjetno dobil zeleno luč. Kaže celo, da ima zanj že tako široko podporo, da ga bo zakonodajalcem v Londonu in Belfastu ponudil ne glede na to, ali ga bodo severnoirski unionisti oziroma njihova največja stranka sprejeli.

Sunak ima najbrž prav, ko misli, da bo spremenjeni protokol, s katerim naj bi popravil Johnsonove luknje v izvirnem protokolu, potrjen v britanskem parlamentu. Tam prevladuje mnenje, da boljše kupčije za Severno Irsko London z Brusljem ne more skleniti. Eden od vodilnih brexitarjev Steve Baker, zdaj državni sekretar, je imel v očeh celo solze navdušenja nad novim protokolom, preden je napovedal, da ga bo tudi DUP, ki si bo vzela čas za preučitev besedila, na koncu sprejela in da bo vlada na Severnem Irskem oživela. Do ratifikacije sicer utegne miniti več mesecev, vmes pa se utegne zgoditi marsikaj, morda tudi zaradi molka Johnsona, ker ni jasno, kaj naklepa.