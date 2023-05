Volivci so danes odločali o skupno več kot 8000 sedežih v 230 lokalnih svetih v Angliji. Po zadnjih podatkih so bili prešteti glasovi 64 lokalnih svetov. Vladajoči konservativci so doslej izgubili že 238 sedežev, laburisti so jih pridobili 125, liberalni demokrati pa 62. Štetje glasov se bo predvidoma končalo še danes, poroča britanski BBC.

Britanski premier Rishi Sunak je že priznal, da njegovi stranki ne kaže najbolje. Kljub temu se je zavezal, da bo nadaljeval z uresničevanjem »prednostnih nalog ljudstva«, vključno s prepolovitvijo dvomestne inflacije, obnovitvijo gospodarske rasti in zaustavitvijo prihoda migrantov, ki prečkajo Rokavski preliv, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Laburisti in liberalni demokrati so medtem opozorili, da so doslej znani rezultati katastrofalni za Sunaka. »Ti rezultati kažejo, da smo na dobri poti k večinski laburistični vladi,« je še dodala Shabana Mahmood, koordinatorka volilne kampanje laburistov. Predsednik liberalnih demokratov Ed Davey se je pohvalil, da njegova stranka dosega velike uspehe po vsej Angliji. Ob tem je dodal, da so ljudje v četrtek glasovali proti konservativcem in da si želijo, da vlada odstopi.

Četrtkove volitve so pomembne z vidika lokalnih vprašanj, ki so v pristojnosti različnih mestnih ali okrožnih svetov in med katerimi so tudi številne storitve, ki so bile v okviru niza stavk v zadnjem času okrnjene. Obenem pa veljajo za enega zadnjih preizkusov priljubljenosti strank, zlasti trenutne konservativne vlade, pred naslednjimi splošnimi volitvami. Te morajo potekati najpozneje januarja 2025, po poročanju britanskih medijev jih je moč pričakovati že prihodnje leto.

Lokalne volitve v Združenem kraljestvu sicer potekajo na štiri leta. Odvijajo se skoraj vsako leto, a vsakič v drugem delu države. Na območju, kjer so volili v četrtek, so bile nazadnje maja 2019.