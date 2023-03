Prestižni šahovski turnir je potekal pod okriljem mladega podjetnika in velikega ljubitelja šaha Vadima Rosensteina, ki je v celoti zasnoval vsebino turnirja – vse od nabora igralcev, finančnih nagrad pa do pestrih spremljevalnih programov. Ta 33-letni uspešni podjetnik je v svojih najstniških letih tudi sam rad tekmoval, zato zdaj šahu želi povrniti vse, kar mu je ta dal. Predvsem mladi so tista skupina, ki ji Rosenstein omogoča nadaljnji šahovski razvoj. Tako je poleg zaprtega velemojstrskega turnirja festival spremljala kopica stranskih dogodkov, ki so bili zanimivi za radovedne obiskovalce: od simultank, turnirjev v šahovskih dvojicah, šahovske šole pa vse do seminarjev, gurmanskih doživljajev in igranja namiznega tenisa.

Največ pozornosti javnosti je vsekakor pritegnila rdeča nit festivala, to je zaprti velemojstrski turnir, kjer se je vsak igralec pomeril z vsakim po bergerjevem sistemu. Na seznamu velemojstrov sicer resda ni bilo aktualnega svetovnega prvaka Magnusa Carlsena, a organizatorji so to dejstvo odlično nadomestili s četico trenutno najbolj vročih šahovskih čudežnih dečkov, pretežno iz vzhodnega dela sveta (Abdusattorov, Praggnanandhaa, Gukesh, Keymer in Esipenko). Zanje novopečeni šahovski mecen odkrito napoveduje, da bodo v naslednjih letih zagotovo izzivalci za naslov svetovnega šahovskega prvaka. Povabilo na turnir so sprejeli še nekateri tako imenovani stalni udeleženci kandidatskih turnirjev v zadnjem obdobju, to so Nepomnjašči, So, Giri, Duda in Aronjan. Tokrat izpostavljamo predvsem slednjega, ki pri svojih 40 letih ob rosno mladih kolegih velja že za pravega šahovskega veterana. A kakšno veliko presenečenje je pripravil velemojster armenskih korenin, ki zadnjih nekaj let igra za Združene države Amerike. Več kot očitno so ga njegove dolgoletne šahovske izkušnje tokrat bogato nagradile, saj je po sicer napeti končnici in podaljških postal zmagovalec turnirja. Levon Aronjan je kot najstarejši udeleženec turnirja premagal trenutno najbolj vroča mlada zvezdnika (Uzbekistanca Abdusattorova in Indijca Praggnanandhao), ki jima v prihodnosti mnogi napovedujejo celo osvojitev naslova svetovnega šahovska prvaka. A Levon se zgolj z mladinskima skalpoma ni zadovoljil, saj je v nadaljevanju premagal še nizozemskega šahovskega junaka Anisha Girija, nedavnega zmagovalca supervelemojstrskega turnirja v Wijk aan Zeeju. Aronjan je sicer v 7. kolu utrpel svoj edini poraz proti Janu Nepomnjaščiju, a se je njegova šahovska zrelost znova izkazala. Do samega konca je ohranil mirne živce in podaljške obrnil v svoj prid. Nepomnjašči, ki bo po odpovedi Magnusa Carlsena v letošnjem letu igral dvoboj za naslov svetovnega prvaka s kitajskim velemojstrom Ding Lirenom, je po slabšem začetku odlično šahiral v zaključku turnirja. Njegova šahovska hladnokrvnost je navdušujoča, nasprotnikom pa žene strah v kosti. Čeprav je pristal na skromnem tretjem mestu, več kot očitno kaže na stopnjevanje forme, ki jo bo potreboval v šahovskem dvoboju leta. Drugo mesto je s čvrsto igro, brez večjih spodrsljajev odšlo indijskemu velemojstru Dommaraju Gukeshu.

Düsseldorf se je s prestižnim turnirjem postavil ob bok največjim svetovnim šahovskim dogodkom, ki so organizirani na najvišji ravni. Vse kaže, da je kraljevska igra dobila velikodušnega mecena z novo šahovsko prestolnico, ki bo oživela in pomembno osvežila šahovsko življenje na evropskih tleh.