VZMD je po neuspelih poskusih zunajsodne rešitve kolektivne tožbe v preteklih tednih že vložil zoper Telekom Slovenije, A1 in Telemach.

V primeru Telemacha je oškodovanje ocenil na 43,6 milijona evrov, pri Telekomu Slovenije na 122,69 milijona evrov, v primeru družbe A1 pa v višini 52,3 milijona evrov.

Skupno naj bi bilo po prepričanju združenja okoli 1,4 milijona naročnikov oškodovanih za več kot 257 milijonov evrov.

V VZMD operaterjem očitajo, da so naročnike v zadnjih petih letih oškodovali zaradi enostranskega dvigovanja cen naročniških paketov ter brez vnaprej predvidenih razlogov in metode zvišanja cene. Operaterji so vse očitke navedli kot neutemeljene.