Kristjan Verbič, predsednik Vseslovenskega združenja malih delničarjev (VZMD) je bil septembra 2016 zaradi zlorabe notranjih informacij pri trgovanju z delnicami Velane na prvostopenjskem sodišču obsojen na pogojno zaporno kazen osmih mesecev s preizkusno dobo dveh let, vrniti pa bi moral tudi nekaj več kot 14.000 evrov protipravne premoženjske koristi.

Verbič naj bi septembra 2007 pred prvo objavo o vsebini delničarskega sporazuma delničarjev Velane vedel, da naj bi podpisniki sporazuma delnice želeli prodali po znatno višji ceni od borzne, kar je sprožilo tudi rekordno rast cene delnice. Takrat je zase kupil 2271 delnic Velane po ceni 4,5 evra in jih kmalu več kot polovico prodal po ceni 14 ali 18 evrov. S tem je zaslužil dobrih 14.000 evrov.

Sodbo je potrdilo še višje sodišče, Verbič pa se je obrnil na vrhovno sodišče. To je v celoti ugodilo zahtevi za varstvo zakonitosti, ki jo je vložila Verbičeva obramba po prvi pravnomočni obsodbi, in razveljavilo obsodilno sodbo. Sledilo je ponovljeno sojenje, Verbič je bil na prvi stopnji znova obsojen, a je višje sodišče zdaj sodbo zavrnilo.

VZMD: Zadevne informacije so bile predhodno že objavljene v različnih medijih

»Ni mogoče zlorabiti notranjih informacij, če so bile zadevne informacije predhodno že objavljene v različnih medijih,« so danes navedli v VZMD. Pojasnili so, da je Verbič že pred svojimi nakupi delnic družbe Velana v medijih javno opozarjal na podcenjenost te delnice, ki se je odražala kot razlika med borzno ceno delnice družbe Velana in dejansko ceno delnice družbe Velana, dejanska vrednost delnice pa je bila mnogokratnik borzne cene te delnice.

»Tožilstvo je ne glede na ta splošno znana dejstva deset let čvrsto vztrajalo pri trditvah, da je predsednik VZMD zlorabil notranje informacije, ker je delnice družbe Velana kupoval v času, ko naj bi že vedel, da bo prišlo do podpisa delničarskega sporazuma, s katerim naj bi se delničarji družbe Velana zavezali, da svojih delnic ne bodo prodali po borzni ceni, temveč po ceni, ki bo mnogokratnik borzne cene te delnice,« so zapisali v združenju.

Poudarili so, da so glasen zagovornik pravic manjšinskih delničarjev, in navedli, da se je Verbič prav zato soočal z močnimi pritiski s strani večinskih delničarjev v posameznih družbah, ki so tudi na ta način branili svoje interese. »Ni se mogoče upreti zaključku, da je zadevni kazenski postopek v preteklih desetih letih nekaterim ves čas služil kot orodje za blatenje predsednika VZMD Verbiča«, so v VZMD še izpostavili v današnjem sporočilu.