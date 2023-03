Madžarska bančna skupina OTP je SKB banko kupila leta 2019, v začetku letošnjega februarja pa je uspešno zaključila še prevzem Nove KBM. Kot je 10. februarja na novinarski konferenci v Mariboru povedal predsednik upravnega odbora in glavni izvršni direktor OTP banke Sandor Csany, bo postopek integracije Nove KBM in SKB banke predvidoma trajal leto in pol, do takrat pa za stranke obeh bank ne bo sprememb.

Združitev mreže bankomatov je prvi korak v procesu integracije, so danes sporočili iz SKB banke in Nove KBM. Spomnili so, da slovenske banke za dvig gotovine in preverjanje stanja na računih na bankomatih drugih bank večinoma zaračunavajo nadomestilo, ter zapisali, da so odslej te storitve v skupni mreži bankomatov SKB banke in Nove KBM za stranke obeh bank brezplačne. Banki na ta način izboljšujeta svojo ponudbo in svojim strankam omogočata cenejši in lažji dostop do storitev na bankomatih, so dodali.

O prihodnjem imenu in sedežu združenih bank še brez odločitve

Kot pravijo v SKB banki in Novi KBM, je cilj integracije oblikovanje vodilne finančne inštitucije, ki bo svojim strankam in zaposlenim zagotavljala visokokakovostne bančne storitve in produkte. Do konca postopka bosta banki še naprej poslovali kot do sedaj in svojim strankam zagotavljali enako visoko raven storitev in nespremenjen produktni portfelj. O vseh spremembah bodo stranke sprotno in pravočasno obveščali.

Na čelu združene Nove KBM in SKB banke bo ostal predsednik uprave Nove KBM John Denhof, njegova namestnica bo glavna izvršna direktorica SKB banke Anita Stojčevska. Ni pa še odločeno o prihodnjem imenu in sedežu združenih bank, medtem ko grafično podobo že prilagajajo prevladujoči zeleni barvi.