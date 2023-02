V Budimpešti, kjer je sedež OTP Bank in v New York, od koder finančni sklad Apollo Global Management usmerja svoje milijardne finančne operacije po svetu, imajo razlog za odpirajo najdražjih šampanjcev. Javna agencija RS za varstvo konkurence (AVK) je namreč odločila, da lahko OTP Bank od Apolla prevzeme Novo KBM. S tem poslom bo Apollo mastno zaslužil. Po drugi strani bo OTP na slovenskem bančnem trgu pridobila približno 30 odstotni tržni delež. Od konca leta 2019 je OTP Bank že lastnica SKB banke; prevzela jo je francoske finančne skupine Societe General. Pod okrilje Nove KBM pa so v zadnjih letih prešle Abanka, Banka Celje, Poštna banka Slovenije in slovenska podružnica avstrijske Raiffeisen bank.

Po vsej verjetnosti višina kupnine ne bo nikoli uradno razkrita. Apollo in Evropska banka za obnovo in razvoj (EBRD), petinska lastnica Nove KBM, slednjo lastniško obvladujeta prek luksemburškega podjetja Bisec Bidco, katerega končni lastnik prihaja iz Kajmanskih otokov v Karibih. Po neuradnih podatkih pa naj bi OTP Bank za Novo KBM odštela približno milijardo evrov.

Nikoli ni bilo uradno razkrito niti, koliko je Apollo v sodelovanju z EBRD leta 2015 odštel za prevzem Nove KBM. Po neuradnih podatkih je kupnina znašala okoli 250 milijonov evrov. Ta znesek se še zdaleč ne more meriti z državno finančno injekcijo v Novo KBM leta 2013: znašala je vrtoglavih 800 milijonov evrov.

Malenkost nižji tržni delež od NLB

Nekaj let po prevzemu mariborske banke je na slovenskem bančnem trgu Apollu uspel še en velik met: nakup Abanke, v tistem času tretje največje banke na slovenskem trgu. Za ta prevzem Apollo ni potreboval lastnih virov, saj ga je financirala kar Nova KBM. Od prodaje Abanke je država iztržila 444 milijonov evrov, upoštevaje izplačilo dividend pa 511 milijonov evrov. Tudi ta znesek je nižji od državne pomoči Abanki. Ta je bila leta 2013 dokapitalizirana s 348 milijoni evrov, če upoštevamo še državni vložek v Banko Celje, ki je bila leta 2015 pripojena k Abanki, je finančna injekcija skupaj znašala 538 milijonov evrov.

Uspešno zaključen prevzem Nove KBM pomeni, da bo po podatkih Banke Slovenije iz konca leta 2021, merjenih po bilančni vsoti, madžarska finančna skupina na slovenskem trgu imela nekoliko nižji tržni delež od skupine NLB. Njena matična banka, NLB, je obvladovala 27,3-odstotnega, s prevzemom Sberbank Slovenija, ki je bil v lasti ruske državne Sberbank, pa ga je povečala na 31-odstotnega. To je za 1,4 odstotne točke več, kot sta konec leta 2021 tržni delež obvladovali Nova KBM (21,4 odstotka) in SKB (8,2 odstotka) skupaj.

Več sledi.