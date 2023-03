Če ste v dvomih, ker ne veste, kakšna dela lahko opravite v marcu, je tukaj nekaj predlogov, kje začeti. Najpomembnejša je priprava zemlje za sajenje. Če imate majhen vrt in želite saditi samo zelenjavo za svojo družino, ga lahko prekopljete z motiko ali lopato, katero od teh dveh orodij boste potrebovali, pa je odvisno izključno od vrste zemlje. Če imate večjo površino, bi bilo najbolje, da zemljo preorjete ali uporabite frezo in motokultivator.

Ko je zemlja prekopana ali preorana, po njej posujete tanko plast zrelega gnoja. Po tem je treba vse ponovno dobro prekopati in nato zemljo obogatiti še z mineralnim gnojilom. Če imate rahla ali peščena tla, je najbolj koristno, da nanje nasujete plast humusa, šote ali zrelega gnoja. Na ta način boste izboljšali strukturo tal in jih obogatili z mineralnimi sestavinami. Če ste se odločili saditi na ilovnata in zbita tla, morate poleg organskega gnojila dodati še določeno količino peska. Zemljo v hribovitih in gorskih območjih, ki vsebuje koščke kamnov, je treba obogatiti z organskim gnojilom, šoto in zrelim gnojem, odstraniti koščke kamnov iz zemlje in dodati humus.

Vrtnine, ki jih sejemo ali sadimo marca

Že v začetku marca sejemo: korenje, grah, špinačo, blitvo, čebulo, zeleno, solato in radič. V drugi dekadi, to je sredi meseca, sejemo zeleno, redkev, koper, pastinak in peteršilj, konec meseca ali v tretji dekadi pa zelje, kolerabo in ohrovt.

Marec je idealen mesec za začetek vzgoje sezonske zelenjave, kot so brstični ohrovt, brokoli, paradižnik, cvetača, zelje, paprika, kumare, jajčevci, lubenice in melone, katerih semena lahko najdete v specializiranih trgovinah ali pa jih kupite pri izkušenih pridelovalcih zelenjave. Za drevesnice bi bilo najbolje pripraviti zaboje z mešanico peska in zemlje. Semena razporedimo po zabojčkih in jih rahlo potlačimo v zemljo, nato zalijemo in pustimo na sončnem in toplem mestu, dokler rastlina ne vzklije. Tako pripravljene zabojčke lahko že v začetku meseca pustite v ogrevanem rastlinjaku. Če nimate rastlinjaka, lahko rastline pokrijete s prozorno folijo, celofanom ali plastičnim in steklenim zvonom. To je treba storiti, da se zagotovi čim večjo vlažnost in toploto za boljšo kalitev. V marcu lahko posadite nekatere vrste okrasnih rastlin, za sajenje v tem mesecu pa so idealne vrtnice. Za sajenje sadovnjaka ali grmovja še niste prehitri, če zemlja ni zamrznjena ali premokra. Okoli starih sadnih dreves lahko nanesete kompost ali gnoj. Na ta način boste ohranili rodovitnost tal, preprečili rast plevela, ob tem pa bo zemlja zadržala vlago.

Pripravite kompost To obdobje je idealen čas za začetek izdelave komposta; kompostiranje je popoln način za recikliranje rastlinskih odpadkov, pa tudi nekaterih smeti iz hiše. S pomočjo kompostiranja dobite idealno gnojilo za vaše rastline.