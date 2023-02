Srečanje vodilnih ekip zahodne konference je od samega začetka pripadel domačinom. Memphis je po vročem startu med prvim polčasom vodil že za 29 točk, ob premoru pa s 66:42 in ni več spustil gostov blizu. Denver je dosegel najnižje število točk v tej sezoni.

Prvi strelec Memphisa je bil Ja Morant s 23 točkami. Nikola Jokić je bil najkoristnejši za Denver s 15 točkami in 13 skoki.

Moštvo iz Kolorada ostaja na vrhu zahodne konference z 42 zmagami in 19 porazi, Memphis je drugi z izkupičkom 36:26.

Zvečer na parket tudi Dončić in Dragić

Denver bo znova igral v prihodnji noči, tokrat proti Los Angeles Clippers, ko bo aktiven tudi slovenski as Luka Dončić z Dallasom. Ta se bo že ob 21.30 po slovenskem času nocoj pomeril z Los Angeles Lakers. Ob isti uri bodo proti Washington Wizards igrali tudi Chicago Bulls, za katere Goran Dragić znova ne bo igral zaradi bolečin v kolenu.

V vodstvu vzhodne konference in celotne lige medtem ostaja Boston, ki je v pretekli noči prišel do 44. zmage v sezoni (44:17). Na gostovanju v Philadelphii je s trojko Jaysona Tatuma v zadnjih sekundah prišel do zmage s 110:107.