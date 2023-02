Kot so poudarili v Gibanju ruskih državljanov v Sloveniji proti ruski vojaški agresiji ter putinizmu Slovo, želijo ob obletnici ruske invazije na Ukrajino slovenski vladi sporočiti, da kot Rusi nasprotujejo takšnemu početju. »Prepričanje, da vsi Rusi podpirajo vojno v Ukrajini, je zmotno,« je dejal predstavnik gibanja Dmitrij Gramotnik.

Ne verjemite Putinu

»Odkrito se upiramo Putinovemu režimu in njegovi propagandi v Evropi. Podpiramo boj ukrajinskega ljudstva proti ruskim okupatorjem ter slovensko vlado pozivamo, naj si prizadeva za več humanitarne pomoči in orožja za Ukrajino. Rusijo je treba označiti za teroristično državo in zaostriti sankcije proti njej,« je poudaril.

Slovence je pozval, naj ne verjamejo Putinu. »Ne verjemite njegovi propagandi in novicam. Namen vsega tega je nadaljevati vojno, ki poteka samo zaradi Putina. Edini cilj je ohraniti njegovo oblast,« je poudaril. Vojna se lahko po njegovih besedah konča le z vojaško zmago Ukrajine.

Udeleženci shoda so med drugim vzklikali gesla »danes Ukrajina, jutri Slovenija«, »Putin je okupator in terorist« ter »ustavite vojno«.

Legitimna obramba pred agresijo

Ob robu današnje konference SD je na shodu slišane pozive k uvrstitvi Rusije na seznam držav podpornic terorizma komentirala tudi zunanja ministrica Tanja Fajon. Kot je menila, nimamo pravne podlage, da bi Rusijo uvrščali na »kakršenkoli seznam«. »Drugič bi to pravzaprav Rusijo ojačalo v tem, da se ne bi dalo preiskovati hudih zločinov, storjenih z njene strani v Ukrajini, zato se marsikatera država danes od tega tudi odvrača,« je dejala v odgovoru na novinarsko vprašanje.

Da vsaka pobuda za uvrstitev Rusije na seznam držav, ki podpirajo terorizem, pomeni kaznovanje celotnega ruskega naroda, je menila že v torek, ko se je odzvala na pobudo poslancev SDS za sprejem tovrstne resolucije.

Danes je znova izpostavila, da se Ukrajina legitimno brani pred rusko agresijo, Slovenija pa ji bo pomagala, dokler bo treba. Izpostavila je tudi humanitarno in materialno pomoč Slovenije Ukrajini. »Jaz mislim, da s tem kažemo tisto, kar je naša moč, solidarnost in pa humanost do naroda, ki trpi v vojni. Kdorkoli skuša v slovenskem političnem prostoru zlorabljati vojno ali manipulirati s samo vojno, jaz mislim, da škoduje sebi, niti ne škoduje pa slovenskemu narodu,« je še dejala.