Stoltenberg je na skupni novinarski konferenci s predsednico komisije in estonsko premierko Kajo Kallas dejal, da Kitajska nima dovolj kredibilnosti, ker še ni obsodila ruske invazije na Ukrajino. Kljub tesnim vezem z Moskvo, Peking do vojne v Ukrajini ohranja nevtralno držo. V 12 točkah danes objavljenega predloga med drugim poziva k pogajanjem, vzpostavitvi humanitarnih koridorjev, opustitvi sankcij, pri tem pa poziva k zagotovitvi ozemeljske celovitosti vseh držav.

Stoltenberg je v luči poziva k pogajanjem izpostavil, da se po njegovem mnenju ruski predsednik Vladimir Putin ne pripravlja na mir, pač pa na nadaljnje ofenzive. Kot je dejal, se bo ta vojna verjetno končala za pogajalsko mizo, a pri tem poudaril potrebo po vojaški pomoči Ukrajini, da bi ta lahko sploh obstala kot suverena in neodvisna država.

Visoka gosta iz Bruslja sta ob današnji prvi obletnici ruske agresije z istimi besedami sporočila: »Ukrajini bomo stali ob strani, dokler bo potrebno«.

Von der Leyen je ob tej priložnosti poudarila, da Putin doslej v Ukrajini ni dosegel nobenega izmed svojih strateških ciljev, gostiteljica Kallas pa je pozdravila enotnost Evrope in Nata v zadnjem letu ter dodala, da ni prostora za strah.

Kitajska: Začnite mirovne pogovore

Kitajska je danes predstavila načrt za politično rešitev konflikta v Ukrajini. V njem poziva Rusijo in Ukrajino, naj čim prej začneta mirovne pogovore, obenem pa svari pred uporabo jedrskega orožja. Zunanje ministrstvo v Pekingu je dokument v 12 točkah predstavilo ob prvi obletnici vojne v Ukrajini.

Dokument je nastal po obtožbah Zahoda, da Kitajska razmišlja o oboroževanju Rusije, kar je Peking zavrnil kot lažne informacije.

»Vse strani bi morale podpreti Rusijo in Ukrajino pri delu v isti smeri in čim prejšnji ponovni vzpostavitvi neposrednega dialoga,« piše v načrtu, ki so ga danes objavili na spletni strani zunanjega ministrstva.

Ruski predsednik Vladimir Putin je od začetka invazije v Ukrajini že večkrat zagrozil z jedrskim orožjem. Kitajska v dokumentu poudarja nasprotovanje ne le uporabi jedrskega orožja, temveč tudi grožnji z njegovo uporabo.

Peking izpostavlja tudi nujnost zaščite civilnega prebivalstva. »Strani v spopadu bi morale dosledno spoštovati mednarodno humanitarno pravo in se izogibati napadom na civiliste ali civilne objekte,« piše v dokumentu.

ZDA so se na kitajski mirovni načrt odzvale kritično. Svetovalec ameriškega predsednika Joeja Bidna za nacionalno varnost Jake Sullivan je poudaril, da bi se vojna lahko končala jutri, če bi Rusija prenehala napadati Ukrajino in umaknila svoje sile. Kot je še dejal za ameriško televizijsko mrežo CNN, je Rusija to vojno že izgubila. »Cilji Rusije v tej vojni so bili izbrisati Ukrajino z zemljevida in jo vključiti v Rusijo. To jim ni uspelo in jim ne more uspeti,« je dejal.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v četrtek dejal, da kitajskega mirovnega načrta še ni videl. Ocenil je, da je na splošno zelo dobro, da se je Kitajska začela pogovarjati o Ukrajini.