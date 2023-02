»Načrtu naših kitajskih prijateljev smo posvetili veliko pozornosti,« je danes povedal tiskovni predsednik Kremlja Dmitrij Peskov, a dodal, da Moskva »zaenkrat ne vidi nobenega od pogojev, ki so potrebni, da bi se celotna zgodba približala miru«. »Posebna vojaška operacija se nadaljuje,« je še dejal Peskov, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Kitajska vlada je v mirovnem načrtu, ki ga je Peking objavil minuli petek, v 12 točkah Rusijo in Ukrajino pozvala, naj čim prej začneta z neposrednimi mirovnimi pogovori, in posvarila pred uporabo jedrskega orožja. Državi je pozvala tudi k doslednemu izogibanju napadov na civiliste ali civilne objekte.

Biden: Zamisel Kitajske je nerazumna

Ameriški predsednik Joe Biden je v odzivu na načrt v petek dejal, da je zamisel Kitajske, da bi se pogajala o izidu vojne, ki je za Ukrajino popolnoma nepravična, nerazumna. Po njegovih besedah v načrtu ni ničesar, kar bi bilo koristno za kogarkoli drugega kot za Rusijo.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski pa je v odzivu na načrt v petek ocenil, da mora Ukrajina sodelovati tudi s Kitajsko in da se zdi, da ta v načrtu spoštuje zahteve Kijeva po ozemeljski celovitosti. Dobro je, da se je Kitajska začela pogovarjati o Ukrajini, je dejal in dodal, da ima v načrtu srečanje s kitajskim predsednikom Xi Jinpingom.

Zadržanost do kitajskega mirovnega načrta sta sicer izrazila tudi predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen in generalni sekretar zveze Nato Jens Stoltenberg. Kot sta poudarila, je Peking namreč že izbral stran v tem konfliktu, to pa mu jemlje kredibilnost.

Peskov: Novi sveženj sankcij ne bo imel učinka

Peskov se je danes odzval tudi na nov, deseti sveženj sankcij proti Rusiji, ki so ga države članice EU sprejele v luči prve obletnice ruske invazije na Ukrajino. Ta je usmerjen proti več kot sto ruskim posameznikom in podjetjem. »Vse to je seveda absurdno,« je ocenil tiskovni predstavnik Kremlja.

Po njegovih besedah ima Zahod težave pri iskanju oseb in subjektov, ki bi jih sankcioniral, kar da pojasnjuje njihov »nelogičen seznam«. Kot je dodal, gre za tako uspešne ljudi, da jim uvrstitev na seznam sankcioniranih ne bo povzročila nobenega nelagodja, še navaja AFP.