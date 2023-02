Ministrica za kulturo Asta Vrečko je predstavila novo uredbo o samozaposlenih v kulturi. »Potem ko smo prejšnji teden sprejeli dvig nadomestila za samozaposlene, smo danes odpravili dolgoročne negativne posledice samozaposlenih v kulturi. Njihovo delo, ki predstavlja izjemne presežke, je v času covida močno trpelo, imajo pa sedaj možnost pridobiti ali uveljaviti pravico plačila do prispevkov za socialno varnost po ustrezno prilagojenih kriteriji, je dejala.

Vlada je v skladu s povišano stopnjo inflacije in naraščajočimi življenjskimi stroški v zadnjih desetih mesecih ter povišanjem plač v javnem sektorju dvignila dohodkovni cenzus za samozaposlene v kulturi na 36. plačilni razred. V okviru celostne reforme statusa samozaposlenih v kulturi pa bo ministrstvo za kulturo pripravilo uredbo za drsni cenzus. Z njo se bo podaljšalo tudi obdobje za presojo dela samozaposlenega v kulturi pri tistih poklicih, ki so deficitarni iz treh na pet let. »Tako se položaj samozaposlenih v deficitarnih poklicih pri pridobivanju pravice do plačila prispevkov smiselno izenačuje s položajem drugih zaposlenih v kulturi,« je pojasnila ministrica.

Na RTVS pravna negotovost, na ministrstvu za kulturo iščejo rešitve

Ministrica je na vprašanje o začasnem zadržanju zakona o RTV Slovenije povedala, da je po imenovanju zadostnega števila članov sveta RTVS po noveli zakona o RTVS ta konstituiran, a nima pravne podlage za delo. Obstoječima nadzornemu in programskemu svetu pa je s tem potekel mandat, torej nimata več pravne podlage za obstoj, je dejala Vrečko, ki upa, da bo ustavno sodišče čim prej vsebinsko odločilo o ustavnosti zakona.

Obenem je zagotovila, da se na ministrstvu »vsak dan intenzivno ukvarjajo s tem«, kako največji medijski servis v državi urediti in ga spraviti na raven, da bo lahko ustrezno deloval. Kot je namreč izpostavila, razmere na RTVS vsekakor niso dobre, stavka traja, zaposleni nimajo primernih pogojev za delo, na to opozarjajo zaposleni in civilna družba.

Vztrajajo pri stališču, da so nujne spremembe, da začne servis opravljati svojo nalogo objektivnega obveščanja javnosti. Ravno slabe razmere so bile eden ključnih razlogov, zakaj se je v civilni družbi oblikoval predlog omenjene novele zakona, ki ga je vlada nato še dopolnila in dala v proceduro, je spomnila Vrečko, ob tem pa ponovila, da je v pripravi tudi še en zakonski predlog. Ob tem je zaposlenim na RTVS izrazila podporo vlade.

Na RTVS so sicer v teh dneh potekale nekatere kadrovske menjave, saj je po navedbah medijev uredništvo notranje politike kot vršilec dolžnosti prevzel Martin Nahtigal, nekdanji novinar tednika Domovina. Uredništvo zunanje politike pa je kot vršilka dolžnosti prevzela Ksenija Koren, nekdanja predstavnica za odnose z javnostjo v kabinetu predsednika vlade v času druge vlade Janeza Janše. Ob tem na RTVS še vedno dela kot urednica dnevno informativnih oddaj in dnevna urednica oddaje Odmevi.