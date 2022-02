Številni samozaposleni v kulturi so se v razmerah po epidemiji znašli v težkem socialnem in ekonomskem položaju. V Levici zato zahtevajo, da ministrstvo za kulturo in vlada v državni zbor pošljeta nov interventni zakonodajni paket ukrepov pomoči za kulturni in kreativni sektor. Ob tem naj povrneta izpad stroškov vsem, ki so bili v postopkih pridobitve statusa samozaposlenega v kulturi s strani ministrstva za kulturo prikrajšani za plačilo prispevkov za socialno varnost, so v stranki zapisali v zahtevi za sklic nujne seje.

Kot so zapisali pri Levici, so bile nekatere veje kulture zdesetkane, kot na primer uprizoritvene umetnosti in glasbena industrija, odrska produkcija se je leta 2020 skrčila na okoli 45 odstotkov, muzejsko-galerijska pa na dve tretjini tiste iz leta 2019.

Tretjina samozaposlenih v kulturi je že pred epidemijo živela pod pragom revščine, epidemija je stanje le še poslabšala. Raziskava Centra za kreativnost pri Muzeju za arhitekturo in oblikovanje o stanju kulturnega in kreativnega sektorja v Sloveniji kaže poglabljanje brezposelnosti in revščine v polju kulturne dejavnosti, položaj samozaposlenih delavcev in delavk v kulturi je v obdobju epidemije in po njej še zlasti ranljiv.

Zaradi zaprtja kulture in odpovedi poslov je zmanjšan obseg dela, zmanjšuje se obisk kulturnih prireditev. Mnoge kulturne aktivnosti so bile odpovedane ali prestavljene na obdobje po krizi. V obdobju izvedbe raziskave je bil skoraj vsak peti delavec v kulturno kreativnem sektorju brez dela. Tri četrtine vseh delavcev je od pričetka epidemije dobilo odpoved posla, so zapisali v Levici.

Levica je v svoji zahtevi zapisala tudi že konkretne časovnice. Od ministrstva za kulturo in vlade pri Levici zahtevajo, da načrt ukrepov pripravita v petih dneh. Ministrstvo naj načrt ukrepov javno predstavi in ga posreduje odboru za kulturo. Ministrstvo in vlada naj v 14 dneh oblikujeta in v državni zbor pošljeta nov interventni zakonodajni paket ukrepov pomoči za kulturni in kreativni sektor, so zapisali pri Levici.