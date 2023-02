Simon Maljevac je na današnji novinarski konferenci v Ljubljani uvodoma ponovil, da je področje stanovanjske politike v Sloveniji zanemarjeno že več kot 30 let, podčrtal pa je tudi posledice takšne ignorance. »Trg je podivjal, mladi si ne morejo privoščiti dostojnega doma in plačujejo oderuške najemnine, gradbena podjetja ne morejo načrtovati dela, stanovanja pa niso ne cenovno ne lokacijsko dostopna,« je naštel. V Sloveniji po podatkih, s katerimi razpolaga, ta trenutek urgentno primanjkuje od 10.000 do 16.000 stanovanj, je pa podatkov premalo, je potarnal.

Med ključnimi vsebinskimi iztočnicami aktualne stanovanjske politike je omenil zagotavljanje dostopnosti do vseh vrst stanovanj, izboljšanje pogojev za upravljanje stanovanjskih skladov ter spodbujanje boljše kakovosti bivanja in bivanjskega okolja. »Naš cilj pa je, seveda, da s stanovanjsko oskrbo prispevamo k varstvu družin, starejših, invalidnih oseb in vseh ostalih ranljivih skupin prebivalstva. V ospredje postavljamo zagotavljanje pravice do doma,« je dodal.

Ker želijo na ministrstvu prisluhniti vsem deležnikom, v naslednjih dveh mesecih načrtujejo serijo regijskih obiskov, na katerih se želijo seznaniti z razmerami v praksi. Obiskali bodo vse stanovanjske sklade, se sestali z župani in preučili, kakšne korake je treba narediti, je napovedal Maljevac.

Prireditve »Minister posluša«

Obiske bodo v petek začeli v Ajdovščini in Novi Gorici, sledili bodo Kranj, Maribor, Novo mesto, Koper, Celje, Slovenske Konjice, Ljubljana, Trbovlje, Zagorje in Hrastnik. Povsod bodo pripravili prireditev Minister posluša, na kateri bodo lahko o aktualnih stanovanjskih težavah spregovorili prebivalci, je pojasnil minister. Ko bodo opravili vse obiske, nameravajo po njegovih besedah organizirati večji dogodek, na katerem naj bi skupaj s predstavniki stanovanjskih skladov in občin začrtali pot naprej, načrt pa bo tudi javno predstavljen.

»Naša želja je, da prebivalkam in prebivalcem, ki že vrsto let živijo v stanovanjski stiski, zagotovimo predvidljivost v načrtovanju svoje prihodnosti. Končen cilj pa je zaveza, da vzpostavimo okoliščine, da bo dom dostopen za vsakogar, da ne bo investicijska priložnost ali luksuz, temveč pravica« je poudaril Maljevac.

Vlada sicer napoveduje, da bo do leta 2026 vzpostavila sistem gradnje javnih stanovanj, financiran iz javnih sredstev, pri čemer bo proračunska sredstva tudi redno zagotavljala. Po ministrovih besedah pa bodo prenovili tudi Službo za javni najem stanovanj, ki deluje v okviru Stanovanjskega sklada RS in je bila vzpostavljena lansko leto, saj je od obljubljenih 200 v najem v letu 2022 lahko ponudila le šest neprofitnih stanovanj. Ukrep je dober, izvedba pa ne, je sklenil Maljevac.