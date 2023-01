Pred odborom za delo, družino, socialne zadeve in invalide se je predstavil kandidat za ministra za solidarno prihodnost Simon Maljevac, dosedanji državni sekretar na resorju za delo, kjer na čelu ostaja Luka Mesec. Tri ključna delovna področja novega ministrstva za solidarno prihodnost so dolgotrajna oskrba, stanovanjska politika in ekonomska demokracija. Maljevac je bil na predstavitvi jasen, da s posebnim resorjem vlada naslavlja tisto, kar je bilo v preteklosti zanemarjeno, zaradi česar je stanje kritično. »Stanovanjske politike zadnjih 30 let tako rekoč ne poznamo, glede dolgotrajne oskrbe pa se tudi pogovarjamo že več kot 20 let, pa nismo prišli do zaključka.«

Do leta 2026 do 5000 javnih stanovanj

Na stanovanjskem področju se bo kot minister zavzemal za razvojno politiko, ki bo temeljila na kakovostnih, dostopnih in varnih domovih. »Hrbtenico stanovanjske politike vidim v gradnji javnih najemnih stanovanj in vzpostavitvi mreže akterjev, ki bodo delovali pod enotnimi pogoji in bodo deležni javne podpore. Cilj je dolgoročna, stabilna in predvidljiva produkcija stanovanj, ki bodo dostopna in kakovostna. Trg tega ne zagotavlja,« je bil jasen. Dodal je, da je država pogrnila na stanovanjskem področju, posledica česar je, da se lahko Slovenija pohvali z eno izmed največjih rasti cen nepremičnin v EU, da gradnja zaostaja za potrebami in da je prebivalstvo vse bolj zadolženo.

Kot predvidene cilje je poleg oblikovanja robustnega in stabilnega sistema gradnje javnih najemnih stanovanj in zagotovitve proračunskih sredstev, ki bodo to omogočile, izpostavil še regulacijo najemnega trga in ureditev podatkovnih baz, ki so trenutno zelo pomanjkljive, kar onemogoča oziroma otežuje snovanje ustreznih stanovanjskih politik. »V letošnjem letu lahko z ustrezno finančno podporo zaženemo gradnjo vsaj 1000 stanovanj, cilj do konca mandata pa je oblikovati sistem, ki bi bil zmožen zagotoviti vsaj 2000 stanovanj letno,« je izpostavil. Do leta 2026 bi v najboljšem primeru lahko zagotovili od 4000 do 5000 javnih stanovanj iz projektov, ki so že v pogonu.

