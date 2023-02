Zlato rolo je v imenu ZDSFU podelila producentka Petra Vidmar. Producent Branislav Srdić je ob prevzemu nagrade povedal, da je izjemno ponosen na film in ekipo ter vesel, da si je film ogledalo tako veliko število gledalcev. »To priznanje je za vse, ki so sodelovali na filmu - njihov trud in delo, ki so ga vložili v projekt. Hvala vsem, ki so soustvarili film, in vsem, ki so si film ogledali,« je še dejal Srdić.

Film Dedek gre na jug je zgodba o življenju, pričakovanjih in iskanju smisla. Je zgodba o prijateljstvu in ljubezni. Režiser ga je posnel 32 let po filmu Babica gre na jug. V njem igrajo igralci, kot so Boris Cavazza, Vlado Novak, Jonas Žnidaršič, Maruša Majer in Dario Varga.

Film spremlja pot dveh ostarelih glasbenikov, ki se poznata že vrsto let. Vlado v podobi Vlada Novaka se ne more sprijazniti s hudo boleznijo in umiranjem prijatelja, priznanega glasbenika Borisa, ki ga je odigral Boris Cavazza. Na skrivaj ga ugrabi iz bolnišnice in odpelje »na jug«.

S svojim prastarim avtodomom se odpeljeta proti Srbiji, kjer bi se lahko znova srečal z dolgoletno, nikoli izsanjano ljubeznijo Nedo, ki jo je odigrala Ksenija Mišić. A načrt jima kmalu prekriža mlada Romka Esma v podobi Zale Đurić, pozneje pa še številni drugi, povsem nepričakovani in mestoma celo smrtno nevarni dogodki.

Film je nastal v slovensko-hrvaško-severnomakedonski koprodukciji. Premierno so ga predvajali oktobra lani v Cankarjevem domu. Na zadnjem Festivalu slovenskega filma v Portorožu je dobil nagrado vesna za najboljšo stransko moško vlogo, ki jo je odigral Jonas Žnidaršič.

V filmu so med drugim zaigrali še Goran Navojec, Senko Veselinov, Jasna Diklić, Nenad Tokalić, Primož Pirnat in Timon Šturbej. Direktor fotografije je bil Miloš Srdić, za glasbo je poskrbel Milko Lazar. Nastal je pod okriljem produkcijske hiše A Atalanta.