Vinči Vogue Anžlovar, režiser: Z Dedkom bi naredil popravni izpit

Vinci Vogue Anžlovar se je v letu slovenske osamosvojitve s svojim celovečernim prvencem za vselej zapisal v našo filmsko zgodovino. S 7. oktobrom sedaj dobrih trideset let kasneje v Cankarjev dom premierno prihaja še Dedek gre na jug, ki pa je kljub pomenljivemu naslovu film s samostojno zgodbo o dveh ostarelih džez glasbenikih, ki se v begu pred boleznijo, v iskanju izgubljene ljubezni in (novega) življenjskega smisla odpravita na pot, dokler jima načrtov ne prekriža mlada Rominja Esma. In začne se pustolovščina!