»Pridem,« je dahnila v telefon Nika Križnar, ko je včeraj zjutraj poklicala glavnega trenerja slovenske reprezentance Zorana Zupančiča. Sama se je odločila na osnovi počutja, da bo kljub posledicam gripe, ki jo je v nedeljo položila v posteljo, prišla na kvalifikacije. Dobila je svoj zabojnik za preoblačenje, da ne bi okužila drugih, in vseskozi je na obrazu nosila masko. Nalogo je opravila odlično, saj je bila najboljša Slovenka, potem ko je imela v poskusni seriji celo tretji in v kvalifikacijah osmi dosežek, čeprav je imela težave pri hoji in ji je predstavnik za medije SZS Tomi Trbovc prenašal smuči in torbo. »Glede na to, kako sem se počutila še pred enim dnevom, sem zelo vesela, da sploh tekmujem. Zbrala sem toliko moči, da sem tukaj. Z dvema skokoma sem pokazala, da sem konkurenčna in da lahko grem mirno v tekmo. Po takšni bolezni nisem več najbolje telesno pripravljena. Počutim se šibka, imela sem veliko težav z mišicami, zato sem ponosna nase, da sem se pravilno odločila,« je v 50 sekund dolgem klepetu povedala Nika Križnar.

Ema Klinec je šla mirna spat

Ema Klinec, ki je bila v kvalifikacijah deveta (95 metrov), bo nosila majico svetovne prvakinje iz Oberstdorfa 2021, zato ima Slovenija pravico nastopa s petimi tekmovalkami. »Kvalifikacijski skok je bil še boljši kot vsi trije v torek na treningu, zato grem mirna spat. Logično je, da so tudi tekmice nekaj dodale. Naredila sem tisto, kar sem načrtovala, preden sem sedla na startno klop. Če bom na tekmi dobro skakala, bom zadovoljna, ne glede na uvrstitev. Odločale bodo malenkosti, vrh je zelo zgoščen že vso sezono, odločale pa bodo desetinke točke. Moraš iti na polno in nato pač nekaj dobiš. Za najvišja mesta je treba nekoliko tvegati, všeč mi je, v kakršnem položaju sem trenutno,« je bila zgovorna Ema Klinec, ki se veseli obiska družine. Včeraj je bilo na kvalifikacijah le približno sto gledalcev, v Planico pa je vstopilo 4000 ljudi, a so med njimi tudi vsi, ki imajo akreditacije.

Maja Vtič (13. mesto) v Planici napreduje iz skoka v skok. »Grem mirno na tekmo. Če bom naredila takšne skoke, da bom imela dober občutek skozi prelet, bom zadovoljna. Planiška skakalnica nikoli ni bila moja najljubša, a znam tudi na njej dobro skočiti,« je bila po tradiciji zgovorna 35-letna Maja Vtič, ki se je morala skupaj s Katro Komar (28. mesto) vrniti pod skakalnico, ker sta mešano cono predčasno zapustili s skokom čez ograjo. Pa ne zaradi tega, da bi se izognili poročevalcem tiskanih in spletnih medijev, ampak ker nista vedeli, da smo ju čakali v drugi etaži. »Popravila sem nekaj stvari, a so prišle nove napake. Težave s točnostjo odskoka so šle v drugo smer, da sem zdaj zamudila. Na tekmah v mladinski konkurenci je veliko več sproščenosti, naleti so višji, zato lažje skočim daleč,« je bila jedrnata 17-letna Nika Prevc.

Selektor Zoran Zupančič je bil srednje zadovoljen

»Sem srednje zadovoljen. Vesel sem, da se je Nika Križnar odločila boriti v kvalifikacijah. Ni stoodstotna, kar sem začutil, ko sem jo lovil pri imitaciji, a upamo, da bo vsak dan boljše. Manjka ji moči, toda vseeno je naredila dva solidna skoka, ki sta bila na odskočni mizi malo zamujena. Posebna pohvala Maji Vtič, sicer pa imajo vse tekmovalke še kar nekaj rezerv, ki jih bo treba aktivirati na tekmi,« je povedal glavni trener Zoran Zupančič in opozoril na zgoščeno konkurenco. Najboljšo formo je pokazala Norvežanka Anna Odine Stroem, ki je bila zaradi agresivnega odriva, kar je prednost na planiški napravi, najboljša v štirih od petih skokov na srednji skakalnici, kjer je včeraj tesno zmagala tudi v kvalifikacijah.

»Svetovna prvenstva so tekmovanja presenečenj in po treningu je vsaj deset kandidatk za zlato kolajno. Že zelo dolgo časa govorim, da so se ženski skoki spremenili. Predvsem kroji dresov in faza leta nam je odvzeta, v ospredje pa prihajajo tekmovalke, ki aktivirajo vso moč v nogah na odskočni mizi. Trenerji na tribuni bolj molijo za vzvratni veter kot za vzgonskega. Vzvratni veter prinaša dobre bonus točke, vzgonskega pa ne moremo več tako izkoristiti, kot smo ga v preteklosti,« je ocenil Zupančič. Priznal je, da je priprava tekmovalk na tekmo svetovnega prvenstva bolj stresna kot za svetovni pokal, saj je treba poskrbeti za to, da je vzdušje v ekipi mirno in da ni slabe volje.

Izidi kvalifikacij smučarskih skakalk na srednji skakalnici: 1. Stroem (Nor) 123,2 (99), 2. Althaus (Nem) 123 (98,5), 3. Ito (Jap) 132,3 (94,5), 4. Loutitt (Kan) 121 (99,5), 5. Pinkelnig (Avs) 120,8 (99), 6. Rupprecht (Nem) 115,9 (96), 7. Bjoerseth (Nor) 115,5 (95), 8. Križnar 113,1 (95), 9. Klinec (obe Slo) 112 (94,5), 10. Murajama (Jap) 111,8 (95), 13. Vtič 109,8 (92,5), 25. Prevc 101,2 (89), 28. Komar (vse Slo) 97,7 (87).

Danes na SP 12.00: smučarski tek, kvalifikacije, sprint, ženske in moški (klasična tehnika) 14.30: smučarski tek, finale, sprint, ženske in moški (klasična tehnika) 17.00: smučarski skoki, srednja skakalnica, posamično, ženske