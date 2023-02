Vrednost kazalnika gospodarska klima je februarja dosegla -1,1 odstotne točke, potem ko je bila januarja pri -0,9 odstotne točke. Negativen vpliv so imeli kazalniki zaupanja v predelovalnih dejavnostih (nižji za 0,8 odstotne točke), trgovini na drobno in gradbeništvu (vsak za 0,1 odstotne točke). Na drugi strani je bil prispevek kazalnikov zaupanja v storitvenih dejavnostih in med potrošniki pozitiven (za 0,5 oz. 0,3 odstotne točke).

V primerjavi z lanskim februarjem so se poslabšali kazalniki zaupanja v predelovalnih dejavnostih (nižji za 5,9 odstotne točke), med potrošniki (za 2,5 odstotne točke) in v gradbeništvu (za 0,4 odstotne točke). Pozitivno pa sta na spremembo vrednosti vplivala kazalnika zaupanja v storitvenih dejavnostih (višji za 1,1 odstotne točke) in trgovini na drobno (za 0,1 odstotne točke).

V predelovalnih dejavnostih se je kazalnik zaupanja znižal v primerjavi z vsemi tremi obravnavanimi obdobji: od vrednosti v februarju je bil nižji za dve odstotni točki, od vrednosti pred letom dni za 15 odstotnih točk in od dolgoletnega povprečja za pet odstotnih točk. Poslabšala sta se kazalnika skupna naročila in pričakovana proizvodnja, kazalnik zaloge končnih izdelkov pa tokrat ni vplival na spremembo vrednosti.

V trgovini na drobno se je zaupanje na mesečni ravni zmanjšalo za dve odstotni točki, medletno se je izboljšalo za eno odstotno točko, od dolgoletnega povprečja pa je bilo višje za pet odstotnih točk. Na mesečno poslabšanje zaupanja je vplival predvsem kazalnik pričakovana prodaja. Kazalnik pričakovane prodajne cene je upadel za 15 odstotnih točk, kazalnik pričakovana skupna nabava pa se je zvišal za devet odstotnih točk.

V gradbeništvu je bil kazalnik na mesečni ravni nižji za eno odstotno točko in na letni za osem odstotnih točk. Na drugi strani je bil za 27 odstotnih točk višji od dolgoletnega povprečja. Zaupanje se je zmanjšalo zaradi kazalnika pričakovano zaposlovanje, kazalnik skupna naročila pa tokrat ni vplival na spremembo vrednosti.

V storitvenih dejavnostih se je kazalnik zaupanja na mesečni ravni zvišal za dve odstotni točki, na letni za štiri odstotne točke in v primerjavi z dolgoletnim povprečjem za devet odstotnih točk. K mesečnemu dvigu je prispeval predvsem kazalnik povpraševanje, ki je bil višji za šest odstotnih točk. Preostali kazalniki, ki kažejo stanja in pričakovanja, se v primerjavi s prejšnjim mesecem niso občutneje spremenili.