Kar 112 minut dolga prireditev je bila spektakularna, saj so bili med 130 nastopajočimi tudi svetovno znani slovenski glasbeniki: skupina Laibach, ansambel Saša Avsenika in producent elektronske glasbe DJ Umek. Zbrane so nagovorili predsednik Mednarodne smučarske zveze Johan Eliasch, predsednik slovenske vlade Robert Golob in predsednik Smučarske zveze Slovenije Enzo Smrekar. Slovensko zastavo je nosil 30-letni smučarski skakalec Peter Prevc, ki je tudi najstarejši član 33-članske reprezentance gostiteljice.

Športniki in športnice iz 66 držav se bodo v 12 dneh borili za 24 kompletov kolajn (skupno jih bodo podelili 141): 12 v smučarskem teku, sedem v smučarskih skokih in pet v nordijski kombinaciji. Prvi boji za kolajne v Planici, kjer so bile danes prave spomladanske razmere, bodo jutri, ko bo tudi že eden izmed vrhuncev za slovensko reprezentanco.

Smučarske skakalke bodo nastopile na tekmi posameznic na srednji skakalnici. Na tej tekmi pa morda ne bo Nike Križnar, ki je v nedeljo obležala v postelji z gripo. Odločitev o njenem nastopu bodo glede na njeno zdravstveno stanje sprejeli danes. Smučarski tekači in tekačice bodo tekmovali v sprintu. V slovenski reprezentanci bodo vse oči uprte v Evo Urevc, ki bo na prvenstvu nastopila v skoraj vseh tekaških disciplinah. »Verjamem, da sem kolajno sposobna osvojiti, je pa zagotovo ne bom napovedovala,« je povedala v pogovoru za Dnevnik.