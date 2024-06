Tako kot lani bo tudi v novi repertoarni sezoni 2024/2025 ljubljanske operno-baletne hiše šest celovečernih premier, štiri operne in dve baletni, za dodano vrednost pa še baletna pravljica za otroke. »Opero je treba umestiti v kontekst časa. Mi smo z nogami v tradiciji, ampak zazrti tudi naprej,« je umetniški direktor opere Marko Hribernik komentiral slogan prihodnje sezone Včeraj, danes, jutri.

Štiri operne premiere

Operni del sezone se bo začel oktobra s premiero Falstaffa, Verdijeve mojstrovine po Shakespearovi dramski zasnovi, ki bo po več kot dvajsetih letih ponovno na ljubljanskem odru. To bo po besedah Hribernika velik zalogaj za soliste in vse ansamble v hiši, tudi zato, ker se ta opera ne izvaja tako pogosto kot druge Verdijeve opere, »ima pa veliko umetniško težo. Finale te opere je sinonim za vrhunec Verdijevih kreacij.« Dirigentsko palico so znova zaupali Marcu Guidariniju, velikemu poznavalcu italijanske operne tradicije, ki je pri nas že uspešno dirigiral Italijanko v Alžiru, »in k nam prinaša znanja o izvajanju italijanske opere«. Tudi režiser Emanuele Gamba je pri nas že gostoval, v isti operi kot dirigent.

Po daljšem času se januarja ponovno obeta velika operna koprodukcija s Cankarjevim domom, pridružila se bo še graška opera, »ki bo pridodala spektakelske elemente, ki v Gallusovo dvorano nedvomno sodijo. Treba je pripraviti predstavo, ki se je bodo obiskovalci še dolgo spominjali,« razmišlja umetniški vodja. Odločili so se za Berliozovo Faustovo pogubljenje, režijo so zaupali italijanskemu ustvarjalcu Lorenzu Fioroniju, dirigiral pa bo Marko Letonja. Znana je tudi solistična zasedba: Nuška Drašček, Peter Martinčič, Aljaž Farasin, angleški tenorist John Irwin in mezzosopranistka Monika Bohinec, članica ansambla dunajske državne opere.

Zadnja premiera v sezoni bo Puccinijeva opera Manon Lescaut, ki jo bodo izvedli v koprodukciji z avignonsko grand opero, s katero so že sodelovali, osrednja gosta pa bosta stara znanca ljubljanske Opere, dirigent Ayrton Desimpelaere in režiser Manfred Schweigkofler. V dodatni operni ponudbi bo oktobrska koprodukcija s Slovenskim komornim glasbenim gledališčem (SKGG), ko bo izvedena noviteta skladateljice Nane Forte na libreto Jureta Ivanušiča. S sosedo čez cesto Narodno galerijo pa so se dogovorili za štiri tematske večere samospeva s solisti iz operne hiše ter večer Schubertiada, ki bo v celoti posvečen Schubertovi glasbi, nastopil pa bo operni zbor.

Trije koreografi, tri estetike

»Iztekajoča sezona je bila zame zelo intenzivna, saj smo na oder postavili štiri produkcije, hkrati pa smo vse napore vložili v to, da dvignemo nivo kreativnosti v naši hiši. Bili smo uspešni tako pri zunanji promociji, hkrati pa smo obdržali neki intimni proces ustvarjanja, ki je prav tako vplival na dvig kakovosti produkcij,« meni umetniški direktor baleta Renato Zanella. O prihajajoči sezoni pa:»Repertoar bomo nadgradili s sodelovanji s koreografi Lukasom Zuschlagom, Denisom Matvienkom in Leom Mujićem, vsi bodo ustvarili koreografije v drugačnem slogu.«

Ukrajinski baletnik Matvienko bo postavil Don KihotaLudwiga Minkusa, baletna solistka bo njegova soproga Anastasia Matvienko, sam pa tokrat ne bo plesal. »S to produkcijo predstavljamo klasičen balet kot del napredka v evoluciji te baletne hiše,« je prepričan koreograf. »Moj namen je predvsem razložiti, kdo je Don Kihot, ki je iz moža postal starec.« Dejal je še, da ko je prvič prišel v ljubljansko hišo, je pri umetnikih kmalu opazil njihov igralski potencial; in to je zdaj izkoristil pri postavitvi izrazito dramske vloge Gamacheja. Premiera bo novembra.

Neoklasičen balet Hamlet po Shakespearovi literarni predlogi in v koreografiji Lea Mujića pa bo premiero doživel februarja. Produkcijo so najprej načrtovali kot koprodukcijo z zagrebškim HNK, a so se zaradi prevelikih razlik v baletnem ansamblu odločili za svojo različico. V hiši so se odločili, da v dodatno ponudbo uvrstijo še baletno premiero za otroke Mali princ. To bo najbolj sodobna med koreografijami v prihodnji sezoni, režiral jo bo Zanella, koreografiral pa Zuschlag, ki je dejal, da želijo s predstavo nagovoriti zlasti mlajše občinstvo, je pa zgodba o iskrenem Malem princu namenjena tudi odraslim. Ljubljanska operna hiša v novo sezono vstopa tudi z novo celostno grafično podobo, ki so jo zaupali oblikovalki Maji Polanc.

Mateja Koležnik in Marko Letonja prvič skupaj na odru Marko Letonja, slovenski dirigent z mednarodno kariero, bo prihodnjo sezono nekakšen rezidenčni dirigent SNG Opera in balet Ljubljana. Dirigiral bo januarsko koprodukcijo v Cankarjevem domu, spomladi pa tudi tretjo operno premiero, ki bo sploh nekaj posebnega. Prvič bosta namreč na odru sodelovala Marko Letonja in naša mednarodno najuspešnejša režiserka Mateja Koležnik, ki sta sicer tudi v zasebnem življenju partnerja. »Ker je SNG Drama Ljubljana začasno ostala brez matične hiše, smo se domislili tega lepega projekta in gledališčnike povabili, da skupaj izvedemo Brecht-Weillovo Opero za tri groše, predstavo, ki jo umeščamo nekje med opero, muzikalom in gledališko igro. Operni ansambel bo tako združil moči z dramskim ansamblom, pridružila se bosta še zbor in orkester,« je povedal umetniški direktor ljubljanske opere Marko Hribernik.