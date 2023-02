Napovedal je, da bo Nato organiziral srečanje s strokovnjaki za nabavo iz Evropske unije in Ukrajine, da bi Kijevu zagotovili orožje, ki ga potrebuje za obrambo pred rusko agresijo, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Po Stoltenbergovih besedah skoraj leto dni po začetku ruske invazije ni znakov, da bi se ruski predsednik Vladimir Putin pripravljal na mir. Nasprotno, kot je danes jasno povedal, se pripravlja na stopnjevanje vojne, je opozoril.

Stoltenberg je tudi dejal, da je vse bolj zaskrbljen zaradi morebitne kitajske vojaške podpore ruski ofenzivi v Ukrajini. »Vse bolj smo zaskrbljeni, da bi Kitajska lahko razmišljala o zagotavljanju smrtonosne podpore ruski vojni« v Ukrajini, je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP dejal prvi mož Nata.

Borrell pa je pri tem poudaril, da mu je kitajski visoki diplomat in do nedavnega zunanji minister Wang Yi zagotovil, da Kitajska Rusiji ne dobavlja orožja in da tega ne načrtuje. »Ostati moramo pozorni, vendar kolikor vem, ni dokazov, da bi Kitajska storila, kar pravi, da ne počne,« je dejal visoki zunanjepolitični predstavnik EU.

Na Zahodu že več tednov poteka razprava o učinkovitejših načinih oskrbe ukrajinskih sil s strelivom in orožjem. Estonski zunanji minister Urmas Reinsalu je v ponedeljek v Bruslju opozoril, da Ukrajini primanjkuje nabojev. Po njegovih navedbah Rusija trenutno v enem dnevu izstreli toliko nabojev, kot jih države EU proizvedejo v enem mesecu.