Javne univerze očitno na nekaterih področjih ne zagotavljajo dovolj diplomantov in se pojavljajo tržne niše za zasebnike. Sam ne vidim težav, če se pojavijo. Težava je, ko vsi ti hočejo dobiti koncesijo. O tem bomo morali v prihodnje razmisliti. Kdo lažje ustanovi nov program, če se pojavi potreba po novih kadrih, novih programih? Uveljavljena fakulteta univerze ali zasebniki? Če bodo imele javne univerze možnost dodatnega financiranja, sem prepričan, da z dolgoletno tradicijo z vso infrastrukturo veliko lažje konkurirajo in bodo dosegle večjo kakovost pri ustanovitvi novega študijskega programa kot pa zasebnik. Tu moramo pokazati fleksibilnost, ne pa samo po eni strani kričati, 'pustite nas pri miru, ne bomo povečevali vpisa', po drugi strani pa jokati, ko se nekdo pojavi na trgu in čez leto dni pride z željo po koncesiji. Sem pa strikten zagovornik močnega javnega visokošolskega sistema.

Na dolgi rok je treba zagotoviti ustrezno financiranje. V koalicijski pogodbi imamo zelo jasno zavezo, celo zvišanje sredstev na 1,5 odstotka BDP. Ko bodo imele velike javne univerze dovolj finančnih sredstev, bodo odgovorne, da zagotavljajo visokokakovostne študijske programe. To pa ne pomeni, da zapremo vrata komurkoli drugemu. x Večer v soboto