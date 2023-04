Minister za visoko šolstvo, znanost in inovacije Igor Papič je dejal, da ga veseli, da so se s Sindikatom vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Sviz) uradno prvič sestali po reorganizaciji ministrstva. Vlada in Sviz sta že podpisala stavkovni sporazum, odprtih pa je še nekaj zadev, ki so predmet pogajanj o odpravi plačnih nesorazmerij znotraj trenutne plačne lestvice in plačni reformi. »Pogovarjali smo se, da bi bilo smiselno, da bi imeli eno kolektivno pogodbo za visoko šolstvo in znanost in ne dveh kot zdaj,« je po srečanju dejal Papič.

Z Branimirjem Štrukljem sta se strinjala, da je treba izenačiti plačne razrede med raziskovalci na inštitutih in profesorji na univerzah ter za ostala primerljiva mesta med inštituti in univerzami. »Razlika med plačnimi razredi je prisotna že nekaj časa in zdaj imamo priložnost, da v sklopu plačne reforme to uredimo,« je dejal minister.

Na kratko so odprli tudi temo plačnega stebra. Tukaj bodo po Papičevih navedbah delovali usklajeno. »Težko je v danem trenutku zdaj napovedati, kako bomo oblikovali ta steber, trenutno je izhodišče, da bi imeli en plačni steber za celotno področje izobraževanja, vzgoje, znanosti in v končni fazi tudi dodatno kulture,« je povedal.

Štrukelj za enako vrednotenje univerzitetnih učiteljev in raziskovalcev z zdravniki specialisti

Štrukelj je izpostavil, da želijo, da je raziskovalno in pedagoško delo na univerzah enako vrednoteno in da se ohrani primerljivost univerzitetnih učiteljev in raziskovalcev doktorjev znanosti z zdravniki specialisti. »Ne moremo pristati na to, da delo visokošolskih učiteljev in raziskovalcev ne bi bilo po kompleksnosti, zahtevnosti in odgovornosti primerljivo z zdravniki specialisti. Navsezadnje, to kar zdravniki znajo, so jih naučili visokošolski učitelji, ki so pogosto tudi sami zdravniki, zato ne razumemo tega argumenta, da zdravniki niso primerljivi z nikomer,« je poudaril.

V Svizu je bilo po njegovih besedah vedno odprto vprašanje možnosti oblikovanja skupne kolektivne pogodbe za visoko šolstvo in raziskovalno dejavnost. Diskusija je, kot pravi, odprta, a čas ni najbolj primeren glede na to, da so odprta pogajanja o novem plačnem sistemu in odpravi plačnih nesorazmerij. Pri novem zakonu o visokem šolstvu pa si v Svizu po njegovih besedah želijo, da bi slovenske univerze ostale javne in da njihovo delo ne bi »temeljilo na iskanju profita, za kar mora poskrbeti država«.

V zvezi z dogajanjem preteklega tedna, ko je Visokošolski sindikat Slovenije (VSS) napovedal potencialno nadaljevanja stavke, je Papič dejal, da so VSS poslali nov predlog stavkovnega sporazuma, s katerim bi za obdobje, ko se pogajajo za nov plačni sistem, stavko zamrznili. Dorekli so tudi varovalke, če pogajanja ne bi bila uspešna. »VSS je prejel naš predlog in v sredo se nadaljujejo pogajanja,« je dodal Papič.