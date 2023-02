Britanski premier Rishi Sunak je v petek obiskal Severno Irsko, kjer zaradi prepirov vodilnih strank o severnoirskem protokolu nimajo vlade, ministrstva pa vodi šestnajst visokih uradnikov državne uprave. V soboto se je v Münchnu, med varnostno konferenco, srečal s predsednico evropske komisije Ursulo von der Leyen. Britanski zunanji minister James Cleverly se je v petek v Bruslju pogovarjal s kolegi iz EU. Vsa ta diplomacija je ustvarila vtis, da je blizu kompromisni dogovor o spremembah pri izvajanju protokola, ki so ga napovedovali že za danes.

Pa je Sunak že v Münchnu zmanjšal pričakovanja, ko je dejal, da dogovora še daleč niso sklenili, obstajalo pa naj bi »razumevanje o tem, kaj je treba narediti«. Doma se je medtem povečeval pritisk na Sunaka, ki je bil in ostal pravoverni brexitar, naj ne postane brexitski izdajalec. To naj bi postal, če bi zavrgel predlog zakona o enostranskih spremembah severnoirskega protokola, ki ga je vlada poslala v parlament lani.

Johnson s figo v žepu

Za razumevanje križev in težav, povezanih s protokolom, ki je bil ločeni del brexitskega dogovora o britanskem odhodu iz EU, je ključno to, da ga je nekdanji premier Boris Johnson podpisal s figo v žepu. Nikoli ga ni nameraval spoštovati. Protokol, po katerem je Severna Irska ostala del skupnega trga EU, naj bi ta del Velike Britanije varoval pred obnovitvijo tridesetletnega nasilja med protestantskimi lojalisti, ki prisegajo na unijo z Veliko Britanijo in katoliškimi nacionalisti, katerih cilj je združitev z irsko republiko. Kako? Z ohranitvijo nevidne meje med Severno Irsko in Irsko, ki je bila ključni del velikonočnega mirovnega dogovora. Zaradi britanskega odhoda iz EU je ta meja postala nova meja med Veliko Britanijo in EU.

Johnson je vsem na Severnem Irskem zagotavljal, da med Severno Irsko in preostalimi deli Velike Britanije ne bo nikakršne notranje meje, ne na kopnem ne na morju, na kateri bi pregledovali uvoz oziroma izvoz med Veliko Britanijo in EU. V nasprotju z njegovimi besedami je protokol prinesel »mejni« nadzor, preverjanje večine tega, kar prihaja iz EU in kar odhaja v EU – ne sicer na za zdaj še vedno nevidni meji med Severno Irsko in Republiko Irsko, ampak med Severno Irsko in preostalimi deli Velike Britanije. To je prineslo nepričakovano dodatno birokracijo, predvsem pa politični upor severnoirskih unionistov, prepričanih, da je zaradi protokola Severna Irska postala neenakopravni, odtujeni del Velike Britanije.

Rdeče-zelena rešitev

Zaradi vse večjih križev in težav, ki jih je prinašal protokol, so se unionistične stranke odločile proti sodelovanju v severnoirski vladi in od Johnsona zahtevale črtanje protokola. Ta se je odločil za enostransko spreminjanje protokola, ki ga vsebuje predlagani zakon. Johnsonova naslednica Liz Truss med svojim 44-dnevnim poraznim vodenjem vlade ni imela časa za ta problem, njen naslednik Rishi Sunak pa se je zaradi preteče trgovinske vojne z EU in bojazni pred obnovitvijo nemira na Severnem Irskem odločil za iskanje kompromisa z EU oziroma za sporazumno spreminjanje protokola.

Podrobnosti dogovarjanja niso znane. Temeljil naj bi na zeleno-rdeči rešitvi. Ob prihodu in odhodu blaga iz EU in Velike Britanije na Severno Irsko naj bi imeli dve vrsti prometnih pasov. Na zelenih pasovih naj ne bi ničesar preverjali, kar bi ostalo na Severnem Irskem, na rdečih pasovih pa bi ohranili preverjanje za vse, kar je namenjeno iz Velike Britanije v EU in obratno. Nihče še ni videl podrobnosti dogovora. Končna usoda protokola je odvisna od domače britanske politične bitke med kultnimi in zmernimi brexitarji.