Podobno opažamo, da je inflacija v Veliki Britaniji visoka in je januarja znašala 10,1 odstotka na letni ravni, kar sicer kaže na padajoč trend. Glavna razloga za znižanje sta padec cen energentov in padec cen storitev v restavracijah. Guverner centralne banke Andrew Bailey pričakuje, da bo inflacija v letošnjem letu močno padla zaradi dodatnega znižanja cen energije in tudi vpliva verjetne recesije. Problem predstavlja pomanjkanje delovne sile, ki dviguje plače, obenem se pojavlja strah pred inflacijsko spiralo.

Delniški trgi so zelo dobro začeli leto, saj se donosnosti posameznih delniških indeksov gibljejo od 6 pa tudi preko 10 odstotkov, med panogami pa so največji zmagovalci pravzaprav lanski poraženci, to so potrošne dobrine, informacijska tehnologija in komunikacijske storitve. Ciklične panoge so torej spet v ospredju, defenzivne pa na stranskem tiru. Kot vse kaže, finančni trgi pričakujejo, da se recesijski scenarij ne bo udejanjil, ampak bodo podjetja poslovala dobro, prav tako še vedno trajajoča vojna v Ukrajini na finančne vlagatelje praktično več nima vpliva.