»Inflacija bo ostala zelo visoka,« je izsledke raziskave, ki poteka redno vsako četrtletje, komentiral Niklas Potrafke iz Ifa. V primerjavi z zadnjo raziskavo ostajajo pričakovanja za letos približno enaka, so se pa dvignile ocene glede tega, kako visoka bo inflacija v letu 2026.

Med deli sveta so precej velike razlike, so danes sporočili iz münchenskega inštituta. Na stari celini bo tako po napovedih analitikov inflacija najnižja v zahodni Evropi, kjer naj bi letos dosegla 5,3 odstotka, prihodnje leto 3,7 odstotka in leta 2026 2,6 odstotka. Precej višja naj bi bila v južni Evropi (9,0; 6,6 in 4,3 odstotka) ter na severu celine (8,4; 5,2 in 3,3 odstotka), daleč najvišja pa v vzhodni Evropi (14,8; 10,2 in 7,1 odstotka).

Tako kot v zahodnem delu Evrope bo inflacija primerjalno nizka v Severni Ameriki, kjer naj bi se letos ustavila pri petih odstotkih, prihodnje leto pri 3,8 odstotka in v letu 2026 pri 2,7 odstotka.

Izjemno visoka inflacija v Južni Ameriki

Izjemno visoka pa bo v tradicionalno inflacijsko zaznamovanih državah Južne Amerike (46,1; 33,1 in 18,1 odstotka).

Od ostalih delov sveta po visoki inflaciji izstopajo še severna Afrika (32,7; 29,9 in 28,7 odstotka), vzhodna Afrika (29,9; 24,4 in 21,3 odstotka), zahodni del Azije (24,2; 16,6 in 12,5 odstotka) in južna Azija (22,5; 20,1 in 21,4 odstotka).

Ob tem se inflacijska pričakovanja v večjem delu Evrope in v Severni Ameriki umirjajo, pri čemer pa strokovnjaki npr. na stari celini kljub temu do leta 2026 ne pričakujejo vrnitve inflacije v okvire srednjeročnega cilja Evropske centralne banke, ki je pri dveh odstotkih.

Predvsem v Južni in Srednji Ameriki ter velikem delu Afrike pa se inflacijska pričakovanja zvišujejo.