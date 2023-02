Črni seznam davčnih oaz je unija vzpostavila decembra 2017, da bi okrepila boj proti izogibanju davkom v odziv na davčni aferi panamski dokumenti in luxleaks. Posodablja ga dvakrat na leto. Po vključitvi štirih novih jurisdikcij, za katere strokovnjaki pri EU ocenjujejo, da ne sodelujejo s članicami unije v davčnih zadevah, je na seznamu zdaj 16 jurisdikcij. Poleg omenjene četverice so to še Ameriška Samoa, Angvila, Bahami, Fidži, Guam, Palau, Panama, Samoa, Trinidad in Tobago, otočje Turks in Caicos, Ameriški deviški otoki ter Vanuatu.

Za Rusijo so strokovnjaki Sveta EU na primer ugotovili, da tudi po lanskih spremembah zakonodaje ni izpolnila zaveze o naslovitvi škodljivih vidikov posebnega davčnega režima za mednarodne holdinške družbe. Obenem se je po ruskem napadu na Ukrajino sodelovanje med EU in največjo svetovno državo na davčnem področju ustavilo.

Prvič se je na seznamu znašla tudi Kostarika

Za Marshallove otoke, ki se na seznam vračajo po letu 2018, velja zaskrbljenost, da s svojim režimom na področju obdavčenja dohodkov podjetij dejansko privablja razna slamnata podjetja brez realne gospodarske dejavnosti. Britanski deviški otoki, ki so na seznamu prvič, po oceni strokovnjakov ne spoštujejo standardov Organizacije za ekonomsko sodelovanje in razvoj pri izmenjavi davčnih podatkov na zahtevo. Prvič se je na seznamu znašla tudi Kostarika, ki ni izpolnila zaveze o spremembi ali odpravi režima, po kateri je iz obdavčitve izvzet prihodek, ustvarjen v tujini.

»Vse jurisdikcije pozivamo, da izboljšajo svoje zakonodajne okvire in si prizadevajo v smeri spoštovanja mednarodnih standardov na davčnem področju,« je zapisala švedska finančna ministrica Elisabeth Svantesson.

S sivega seznama, na katerem so jurisdikcije, ki sicer po oceni unije ne sodelujejo ustrezno na davčnem področju, vendar so obljubile ukrepanje, so medtem finančni ministri danes zaradi ustreznega ukrepanja umaknili Barbados, Jamajko, Severno Makedonijo in Urugvaj.