»Takšne trditve so popolnoma neutemeljene in nedokazane,« je v odzivu povedala tiskovna predstavnica ruskega zunanjega ministrstva Marija Zaharova ter Ukrajino in Moldavijo obtožila kampanje blatenja Rusije, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Svoje obtožbe je Maja Sandu utemeljila z obveščevalnimi dokumenti, ki naj bi jih Moldavija nedavno prejela od sosednje Ukrajine. Kot je dejala, Moskva preko protestov v državi spodbuja nasilje in napade na državne ustanove. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski pa je že prejšnji teden dejal, da ima Rusija konkretne načrte za rušenje političnega reda v Moldaviji.

»V nasprotju z zahodnimi državami in Ukrajino se ne vmešavamo v notranje zadeve Moldavije in drugih držav sveta,« so v izjavi še sporočili z ministrstva v Moskvi, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Moldavsko vodstvo skuša z obtožbami odvrniti pozornost od resnih težav doma, je še dejala Zaharova. »Rusija ne ogroža varnosti Moldavije in se zavzema za razvoj vzajemno koristnega in enakopravnega sodelovanja,« je dodala.

Minuli teden je v Moldaviji nepričakovano odstopila vlada pod vodstvom Natalie Gavrilite, Sandu pa je v petek na položaj premierja imenovala dosedanjega svetovalca za nacionalno varnost Dorina Receana.

Rusija ima sicer v Moldaviji, eni najrevnejših držav v Evropi, ki je junija lani dobila status kandidatke za članstvo v EU, tradicionalno velik vpliv, zlasti v separatistični regiji Pridnestrje na vzhodu države, kjer so od 90. let prejšnjega stoletja nameščeni ruski vojaki.