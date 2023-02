Ključna stvar za uspeh na trgu je dober izdelek, je v izjavi za medije ob današnjem odprtju inovacijskega centra dejal član uprave Hisense Europe, odgovoren za raziskave in razvoj, Boštjan Pečnik. Ključen ukrep, da prideš do kakovostnega izdelka, pa so zagotovo inovacije in kadri, ki delajo v multifunkcijskih ekipah, znajo agilno razvijati izdelke in znajo sodelovati med seboj ter z inštitucijami znanja in dobavitelji, je dodal.

Poudaril je, da so se za vlaganja v inovacijski center odločili zato, da vzpostavijo arhitekturne pogoje, v katerih bodo lahko sodelavci na projektih dobro sodelovali in kjer bo možno enostavno uvajati agilne metode razvoja izdelkov. »Inovacijski center je ključna stvar, na osnovi katere bomo lahko gradili našo konkurenčno sposobnost v prihodnosti,« je navedel Pečnik.

Na vprašanje, zakaj so inovacijski center vzpostavili ravno v Velenju, pa je odgovoril, da so kitajski lastniki Gorenja v zelo kratkem času spoznali, da je v Sloveniji veliko znanja in veliko dobrih inženirjev, zato so se zelo kmalu odločili, da bo ena ključnih dolgoročnih naložb ravno naložba v raziskave in razvoj v Sloveniji.

Na področju razvoja je zaposlenih kar 610 ljudi

»Glavnina razvojnega centra je v Velenju, poleg tega pa imamo tudi v Ljubljani danes že prek 50 razvojni inženirjev. Razlog je tudi v tem, da je logistika iz Ljubljane do Velenja še vedno dokaj zahtevna. In avtocestna povezava, ki jo pričakujemo, nam bo ta del problema zagotovo tudi v nekem obsegu rešila,« je ocenil Pečnik. Računa, da bodo v Velenju tudi v prihodnjih letih zaposlovali strokovnjake različnih profilov, kar jim je uspevalo tudi v zadnjih treh letih. Danes imajo po njegovih besedah na področju razvoja že 610 zaposlenih, večina od teh, to je 470, jih je v Sloveniji.

Predsednica države Nataša Pirc Musar se je ob odprtju inovacijskega centra tudi sama srečala in se pogovarjala z inženirji in po pogovoru v izjavi za medije izrazila veselje, ker ti razmišljajo tudi o zelenih tehnologijah. »To je tisto, čemur se sama želim posvetiti v tem predsedniškem mandatu. In mladi so mi zagotovili tudi tukaj v Velenju, da so vse tehnologije, ki jih razvijajo, zelene. In tega sem res neizmerno, neizmerno vesela,« je dejala predsednica.

Je pa po njenem morda malce premalokrat omenjeno, da Kitajska seveda veliko investira po Evropi, medtem ko je Slovenija premalo pogumna, da bi šla investirat na Kitajsko. A razvojni potencial je tudi z druge strani, je prepričana predsednica, ki upa, da bo naložba v Velenju morda opogumila tudi kakšno manjše slovensko podjetje k vlaganjem na Kitajsko, kjer so sicer že prisotna nekatera večja slovenska podjetja.

Projekt razvoja novih generacij izdelkov

Da inovacijski center ni le pomembna pridobitev zanje, ampak za širšo skupnost, je v nagovoru zbranim, med katerimi sta bila tudi predsednik uprave Hisense Europe Jianmin (Hanson) Han in kitajski veleposlanik v Sloveniji Wang Shunqing, poudaril Pečnik, ki se je v imenu vodstva Hisense Europe zahvalil tudi predstavnikom slovenske države. Ti so, kot je dejal, prepoznali njihov potencial vlaganj v nove izdelke in so konec lanskega leta na osnovi zakona o spodbujanju investicij potrdili projekt razvoja novih generacij izdelkov.

Projekt, skupno vreden 39 milijonov evrov, katerega del je tudi danes uradno odprt inovacijski center, bo trajal do konca leta 2024. V okviru projekta bodo razvili številne nove generacije izdelkov, modernizirali proizvodnjo in razširili laboratorijske zmogljivosti. Za projekt so upravičeni do devet milijonov evrov sofinanciranja, je povedal Pečnik.