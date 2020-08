»Podjetja vse bolj spoznavajo moč športa pri grajenju svojih blagovnih znamk. Tako se tudi Hisense, ki s svojo blagovno znamko vstopa v domove potrošnikov, zelo dobro zaveda pomembne strateške vloge, ki jo ima šport pri grajenju in utrjevanju lastne blagovne znamke,« je ob tem povedal Franjo Bobinac, podpredsednik za globalni marketing družbe Hisense International.

Prihod novega pokrovitelja so pozdravili tudi v Parizu. »Z veseljem pozdravljamo sodelovanje s takšnim podjetjem, kot je Hisense. Partnerstvo z vodilnim podjetjem na področju potrošniške elektronike in gospodinjskih aparatov predstavlja odlično priložnost, da se še bolj povežemo z našimi navijači po vsem svetu, hkrati pa smo veseli, da bomo lahko podjetju Hisense pomagali dosegati njihove globalne cilje,« je povedal glavni direktor za partnerstva v Paris Saint-Germain, Marc Armstrong.

Hisense, ki svoje izdelke s področja zabavne elektronike in gospodinjskih aparatov, izvaža v več kot 160 držav in regij, je sponzoriral že več športnih dogodkov po svetu, med drugim svetovno nogometno prvenstvo 2018, evropsko nogometno prvenstvo 2016, dirko Red Bull v formuli 1 in teniško odprto prvenstvo Avstralije.